Cardigan: come indossarlo in inverno

Con la stagione invernale è bene optare per capi che siano, non solo confortevoli, ma anche caldi e il cardigan appartiene a questa descrizione. Un capo da indossare in vari modi in ogni occasione e momento approfittando anche dei tanti modelli e delle ispirazioni dei trend setter per abbinarlo a diversi look ogni giorno.

Cardigan

In questa stagione appena iniziata, dove il freddo e le temperature stanno cominciando a farsi sentire, vi sono dei capi che sono sicuramente indicati. Tra questi, non bisogna dimenticare il cardigan, un pezzo cult del guardaroba, non solo delle mezze stagioni, ma anche invernale. Un capo intramontabile e ormai diventato un vero e proprio classico.

Basta dare un’occhiata alle collezioni invernali per rendersi conto di quanto questo capo piaccia e sia ormai diventato un’icona di stile. I modelli delle nuove collezioni sono davvero tanti e ognuno può sbizzarrirsi nel modo che più gli aggrada. Ci sono modelli lunghi quasi fino ai piedi e altri che permettono di mostrare l’ombelico, anche se non particolarmente indicato in inverno.

Il cardigan è poi presente sia nella versione in tinta unita, quindi nei colori nero o blu, solo per citarne alcuni, ma anche in varianti più colorate e fantasiose per chi ama osare in ogni occasione e momento. Non mancano poi i modelli in maglia sottile, quindi lavorazioni a trecce, come se fossero all’uncinetto o in lana.

Le grandi firme e gli stilisti, oltre ai brand maggiormente rinomati, puntano a varianti e modelli arricchiti da decorazioni e accessori come per esempio le piume, i merletti o altre applicazioni passando poi per i ricami. Alcuni sono poi annodati su un lato, mentre altri presentano dei bottoni in modo da indossarli senza problemi.

Cardigan: i look invernali

Considerando che il cardigan è un capo in grado di accompagnare l’outfit e qualsiasi look anche nella stagione invernale, capire come poterlo indossare è molto importante per fare bella figura in ogni momento e occasione. Sono tantissimi i modi anche creativi di abbinarlo questo inverno giocando con il mix and match.

Come al solito, le influencer e le trend setter, con i loro look, possono sicuramente fornire qualche idea e spunto per vestirsi. Come spesso accade, gli abbinamenti eccessivamente elaborati non sono mai la giusta soluzione e la semplicità si rivela sempre essere la scelta migliore. A tal proposito, è possibile indossarlo con un look total black and white con gonna e stivali neri insieme a un cardigan bianco.

Questo look si rivela, non solo molto semplice, ma al tempo stesso anche molto chic e soprattutto raffinato adatto per l’ufficio. Per il tempo libero o il fine settimana, quindi per un look più casual, va benissimo indossarlo con un jeans cropped e una canotta per uno stile semplice, ma anche sportivo. Il maxi cardigan può trasformarsi all’occorrenza in un mini dress da abbinare a delle décolleté.

Un modello di cardigan in maglia sottile, magari lasciato leggermente sbottonato, da abbinare ad altri due must invernali come la gonna midi in pelle e gli stivali al ginocchio completa sicuramente il look per questa stagione. Ogni look, che sia con le ballerine oppure con jeans larghi, è adatto a questo capo.

Cardigan: modelli Amazon

Un modello disponibile su Amazon con varie offerte e promozioni per la stagione. Soltanto cliccando l’immagine si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica che mostra i tre modelli migliori di cardigan per la stagione invernale scelti tra quelli più eleganti dalle consumatrici con una descrizione di ogni prodotto.

1)Only cardigan long knitted

Un modello di cardigan a maniche lunghe e molto comodo. Realizzato in tessuti quali viscosa, poliestere e poliammide che lasciano caldi e avvolgono la figura. Il tessuto è molto morbido e avvolgente, privo di chiusura e quindi facile da indossare. Diversi i colori e le fantasie disponibili.

2)Gamboa alpaca cardigan lana donna invernale

Un capo in lana di alpaca, quindi adatto per l’inverno, essendo molto caldo e protettivo. Funzionale e versatile dal momento che si può indossare in ogni periodo. Ha un design classico e moderno, ma anche morbido. Dotato di zip e scollo a V per donare il massimo comfort.

3)Aottori cardigan donna lungo

Un cardigan dalla manica lunga con bottoni e tasche dalla tinta unita, lungo sino al ginocchio. Un modello molto confortevole. Il tessuto è elasticizzato e quindi adatto per ogni corporatura. Si può abbinare a jeans, leggings, ma anche per diverse occasioni e momenti.

