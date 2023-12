Stivali Ugg: modelli e abbinamenti

Gli stivali Ugg, scamosciati e in pelle, sono il modello di calzatura adatto per la stagione con i tanti modelli e abbinamenti.

Per quanto riguarda le calzature, sono davvero tanti i modelli da indossare in vista della stagione autunnale invernale. Per questo periodo, l’ideale optare per una scarpa che sia in grado di proteggere e dare calore al piede. Un modello di scarpa come gli stivali Ugg sono sicuramente l’ideale perché comodi e molto pratici, oltre a essere facilmente abbinabili Come si evince da alcuni suggerimenti forniti nei paragrafi a seguire.

Stivali Ugg

Un tipo di calzatura come gli stivali Ugg sono amati da un lato e molto detestati dall’altro. A prescindere dai gusti o meno di ciascun consumatore, sono sicuramente un modello di scarpa iconica che, anno dopo anno, continua comunque a mietere il suo successo e la sua fama. Per la stagione autunno-inverno continuano ad essere tra le calzature più amate del periodo.

In un primo momento venivano usate dai surfisti in modo da tenere al caldo i piedi subito dopo le scorribande con le tavole da surf. Per il periodo invernale sono sicuramente considerati l’ideale da indossare dal momento che sono molto caldi e comodi, per cui risultano essere molto apprezzabili per la sensazione di benessere che sanno dare.

Gli stivali Ugg si distinguono anche perché, partiti dalla California, pian piano la loro fama si è stesa un po’ in tutti gli Stati Uniti al punto da essere ancora oggi delle calzature alla moda in grado di dettare qualsiasi tempo. Proprio per questo non è un caso che le donne li amano molto e le indossano in ogni occasione.

Un modello di scarpa dalla suola e tomaia molto leggera realizzata in pelo di montone rovesciato, quindi in grado di dare il giusto calore e tepore al proprio piede soprattutto durante il periodo invernale punto Inoltre sono delle scarpe che si adattano molto bene al periodo invernale, quindi adatte anche a gite sulla neve.

Stivali Ugg: idee

Dal momento che, come abbiamo detto, gli stivali Ugg sono l’ideale anche nelle giornate estive in quanto permettono di essere comodi, ma senza rinunciare al proprio stile, sono diversi anche gli abbinamenti e i le idee suggerimenti validi per poterli indossare nel modo migliore.

Basta infatti scorrere le varie storie e i post di Instagram dei vari trend setter per rendersi conto quante ispirazioni ci possano essere e quali abbinamenti possibili con questo tipo di scarpa. In commercio si trovano modelli ultra mini con il platform in grado di slanciare la silhouette che si possono indossare con un Blazer, un cardigan oppure una minigonna magari accompagnata da fantasie particolari ed estrose.

I pantaloni bianchi insieme a un pullover e gli immancabili stivali Ugg ai piedi sono sicuramente l’ideale per un look casual, ma al tempo stesso elegante sportivo. Oltre ai modelli ultra mini si trovano anche quelli classical mini che si contraddistinguono per avere un verbale particolarmente ampio e alto. Sono perfetti in questo caso da indossare con la gonna midi in jeans.

Questo tipo di scarpa si adatta poi a qualsiasi abbinamento look sia per il giorno che per la sera punto si possono anche indossare con dei jeans per uno stile pratico e comodo al tempo stesso.

Stivali Ugg: sconti online

Un modello di calzatura disponibile in varie offerte e sconti di cui approfittare sull’e-commerce di Amazon dove cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei tre modelli migliori di stivali Ugg da indossare con ogni look e outfit scelti tra i più alla moda dalle consumatrici con una descrizione di ogni calzatura.

1)Ugg classic mini II

Sono un modello classico, proprio come dice il nome del brand, realizzato in pelle scamosciata con fodera in lana. Sono molto semplici da indossare anche perché non hanno chiusura. Hanno una sola molto leggera e si abbinano con qualsiasi outfit. Sono disponibili nei colori nero, cioccolato, beige e altre tonalità.

2)Ugg Neumel platform Chelsea

Un paio di stivali dal gambale particolarmente alto con tacco in pelle scamosciata con tomaia in paillettes. Un modello in grado di calzare molto bene e comodo disponibile nei colori castagna e nero. Si adatta molto bene a ogni look e outfit.

3)Ugg droplet avvio

In questo caso, si tratta di un modello un po’ diverso da quelli visti finora, in quanto presenta la suola in gomma. Una scarpa ad altezza caviglia disponibile in diversi colori anche rosso e rosa. Rispetto ai modelli classici del marchio, calzano un po’ più stretti. Sono stivali adatti per la pioggia.

Oltre ai classici stivali Ugg, anche altri modelli bassi della stessa calzatura.