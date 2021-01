Il cardigan con cinture e frange è di tendenza. Super colorato e con temi che ricordano gli Indiani d’America, questo capo è diventato un vero must have nel guardaroba invernale. Non sai come abbinarlo? Scopriamolo insieme alle fashion blogger e alle vip più seguite del momento!

Cardigan con cintura e frange: la nuova tendenza

Abbiamo già visto come il cardigan sia un capo indispensabile per la sua versatilità e come abbinarlo in modo sorprendente. Ma le nuove tendenze per l’inverno hanno visto un nuovo modello come protagonista. Si tratta del cardigan con cintura e frange. Caldo e super colorato con stampe etniche, si ispira allo stile degli Indiani d’America.

In commercio se ne possono trovare di tutti i prezzi, da quelli più economici dei brand low cost, alla portata di tutte, fino a quelli di brand più lussuosi, come quello ormai famosissimo di Alanui.

Anche le vip non hanno resistito a provare questa nuova tendenza.

Chi ha lanciato il trend

Questo modello di cardigan non è certo una novità nel mondo della moda, ma possiamo dire che far conoscere ad un pubblico più vasto questo nuovo trend sia stata la show girl Elisabetta Gregoraci.

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello infatti, l’ex moglie di Flavio Briatore ha indossato uno dei cardigan del brand Alanui. Oltre che per la sua particolarità, questo modello dal nome “Psyhedelic Mushroom”, ha decisamente colpito per il prezzo. Pare infatti che costi 2300 euro.

Il cardigan è composto da un insieme di diverse stampe e colori, un capo destinato a saltare decisamente all’occhio. Per questo uno dei modi migliori per abbinarlo oltre al classico jeans, è un completo a tinta unita, magari nera, al di sotto. Diventa decisamente iconico se portato con un paio di stivali in stile cowboy.

Il cardigan con colori neutri

Non solo quello sfoggiato da Elisabetta Gregoraci. Alanui propone lo stesso modello di cardigan con cinture e frange, ma in colori neutri, come il modello scelto dall’influencer Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale abbina le parti in nero della stampa a minigonne o shorts del medesimo colore. Mentre le parti color panna fanno pendant con quello della borsa. Non ha paura di sfidare il freddo coprendo le lunghe gambe solo con velatissime collant nere, e rende il proprio look moderno e adatto al giorno, indossando un paio di anfibi.

Il modello con un tocco di rosa

Anche l’ex corteggiatrice di Uomini&Donne Giulia De Lellis sceglie un cardigan di Alanui dai toni neutri, ma non rinuncia ad un tocco di rosa. Al contrario della Ferragni però, sceglie di abbinare il proprio capo con colori chiari, come un completo in maglia composto da un maglione e un paio di confortevoli pantaloncini. Un paio di stivali sotto al ginocchio, dello stesso colore completano l’outfit dell’influencer.

Per un look più sportivo

Il cardigan scelto dalla Bianca Balti è sempre di Alanui, ma si differenzia dai modelli citati fino ad ora. La stampa infatti, reca un vero e proprio paesaggio tipico dei deserti americani. I colori vanno dall’azzurro al rosa, passando per il color mattone e qualche tocco di verde, ma a differenza del modello indossato dalla Gregoraci, in questo i colori risultano decisamente più tenui. La modella abbina questo cardigan ad un look decisamente più sportivo, con un paio di shorts in jeans, sneakers e calzini in spugna che finiscono appena sopra alla caviglia.