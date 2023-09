Con il passare del tempo è normale che la nostra pelle cambi il suo aspetto: è molto comune veder comparire rughe, occhiaie e macchie brune. Tutto questo però non significa dover rinunciare alla nostra naturale bellezza, sentendoci unici e luminosi ogni giorno. Com’è possibile questo? Scopri i segreti per selezionare la crema viso antietà perfetta per le tue esigenze e ottieni consigli pratici per un trattamento anti-invecchiamento efficace ed adatto alla tua pelle.

Perchè la pelle invecchia?

La nostra pelle non è destinata a rimanere giovane per sempre: è normale notare dei cambiamenti, con il passare degli anni.

L’invecchiamento cutaneo è un processo graduale a seguito del quale la nostra pelle subisce dei cambiamenti. La pelle inizia a mostrare segni di vario genere tra rughe d’espressione, aree facilmente irritabili, macchie brune e una generale perdita di compattezza, volume e tono.

Il nostro viso allora sembrerà di anno in anno meno luminoso e fresco: è un processo influenzato dalla predisposizione genetica, ma non solo. I fattori ambientali hanno un ruolo cruciale nell’invecchiamento cutaneo.

Tra questi fattori, il più importante è l’esposizione ai raggi UV: che siano UVA, più leggeri, o UVB, decisamente più pericolosi, i danni da raggi solari comportano macchie brune più scure e rughe più marcate.

Anche uno stile di vita sano ed equilibrato può essere molto importante per mantenere la nostra pelle giovane più a lungo. Una vita tranquilla, priva di stress e con una dieta ben bilanciata renderà la tua pelle meno stanca e più luminosa.

Le migliori creme viso antietà

Spesso però una vita equilibrata non è sufficiente per garantire al nostro viso più tonicità e freschezza: ecco perché è importante regalare alla nostra pelle un rituale di bellezza volto a proteggerla e idratarla.

Una buona crema viso antietà può essere l’alleato giusto per dare una svolta alla nostra routine di bellezza. Oggi ci sono tantissime opzioni tra cui scegliere.

Se il rilassamento cutaneo è il fenomeno che vuoi contrastare, la soluzione è applicare su viso e collo una crema effetto multi-lifting con SPF 15 o più alto, che ti protegga dall’azione nociva dei raggi UV. Sapevi che esponendosi per un tempo prolungato ai raggi UVA e UVB, senza un’adeguata protezione solare, si incentiva la formazione di rughe profonde e macchie brune? Con una crema antietà del genere invece, la tua pelle risulterà in poco tempo più tonica e riposata.

Per chi vuole avere un incarnato uniforme e radioso, idratato ed elastico, una crema giorno antietà sarà il prodotto ideale. Le migliori offrono un effetto lifting immediato, contrastando le rughe e le discromie. Come riconoscere gli elementi che rendono una crema antietà davvero efficace? Prova a leggere l’INCI, troverai di sicuro uno o più di questi ingredienti:

acido ialuronico

peptidi

niacinamide

acido ferulico

Infine, per un trattamento intensivo e corposo, ti consigliamo una crema ricca con estratti di rosa, per ottenere una rigenerazione cutanea che, penetrando in profondità. Anche la texture della crema è importante: un prodotto così ricco e nutriente si riconosce da subito, sarà un vero balsamo lenitivo per la tua pelle, specie se secca o facilmente irritabile.

Ora che conosci tutti i segreti di bellezza per una perfetta skincare antietà, non ti resta che scegliere la crema perfetta per te per dare una seconda occasione alla tua bellezza naturale.