Il cappotto Montgomery da donna è la tendenza salva outfit: i modelli

Il cappotto Montgomery da donna è la tendenza salva outfit di questo inverno 2023-2024. Una tendenza casual e chic, che può essere sfoggiata in qualsiasi occasione, dalla mattina alla sera.

Il cappotto Montgomery da donna è la tendenza salva outfit: come indossarlo

Il cappotto Montgomery è una tendenza da non perdere per questo inverno 2023-2024, in grado di salvare qualsiasi outfit e così versatile da essere casual e chic nello stesso tempo. Ha quasi 110 anni di storia sulle spalle, come riportato da Vanity Fair, ma non è mai stato così alla moda come quest’anno. A celebrarlo sulle passerelle è Prada che, per la collezione autunno inverno 2023 2024 ha deciso di farlo indossare a Kendall Jenner, trasformandolo in un vero must have di questa stagione. Questo cappotto sta diventando un vero e proprio protagonista dell’outfit. È lungo come un abito da sera, indossato senza gonna e senza pantaloni e con un paio di décolleté. È dotato di cappuccio e solo tre coppie di alamari, per dare la possibilità di aprirsi mentre si cammina. La proposta di Lemair è lunghissima, ma dal fit wide, per un modello total black che sta benissimo insieme ad un paio di pantaloni larghi sartoriali e stivaletti a punta quadrata.

Il cappotto Montgomery è nato come divisa ufficiale della Royal Navy della Seconda Guerra Mondiale. Prende il nome da colui che lo amava tanto, il generale Bernard Law Montgomery, che lo indossava di panno grezzo color caramello, tanto da essere soprannominato “Monty coat”. Accade spesso che il mondo militare diventa una grande fonte di ispirazione anche nella moda, ma questo cappotto è stato sfoggiato anche al cinema. Nel 1953 Jack Hawkins lo ha indossato nel film The cruel sea, lanciando una vera e propria moda. Tra gli anni ’60 e ’70 diventa il capo preferito degli studenti, ma negli anni 2000 è tornato di moda come una scelta del tutto femminile. Ad oggi Prada ha optato per un cappotto lunghissimo, ma esistono anche delle declinazioni corte per la stagione. Tina Kunakey ha sfoggiato su Instagram un modello che arriva alla vita e slancia la silhouette. Qualsiasi modello si decida di indossare, il cappotto Montgomery quest’anno non deve mancare nel proprio armadio. Stiamo parlando di una tendenza davvero di grande aiuto per riuscire a sentirsi sempre al top con il proprio outfit.



Il cappotto Montgomery da donna è la tendenza salva outfit: i modelli

Esistono moltissimi modelli di cappotto Montgomery in commercio. Alcuni di marchi molto famosi, a prezzi molto alti ma di grande qualità, altri di brand minori e con costi più contenuti. Ogni donna può scegliere in base alle proprie esigenze, tenendo conto che i modelli più alla moda sono:

Cappotto Montgomery cammello : che sia lunghissimo, come quello di Prada, o meno lungo, il cappotto Montgomery color cammello è uno tra i più amati in assoluto e perfetto per questa stagione;

: che sia lunghissimo, come quello di Prada, o meno lungo, il cappotto Montgomery color cammello è uno tra i più amati in assoluto e perfetto per questa stagione; Cappotto Montgomery nero : anche la versione nera è davvero molto amata sia nella versione con gli alamari in contrasto che nella versione con ampio cappuccio;

: anche la versione nera è davvero molto amata sia nella versione con gli alamari in contrasto che nella versione con ampio cappuccio; Cappotto Montgomery corto: anche la versione più corta del cappotto sta andando molto di moda. Alcuni modelli riescono a slanciare bene la silhouette e sono alleati perfetti per un inverno chic.



