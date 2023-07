Il cappello è uno degli accessori preferiti da noi donne per ripararci dal sole durante la stagione estiva. Quest’anno è il cappello di paglia il trend dell’estate. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come scegliere il modello più adatto

L’estate è ufficialmente arrivata da poco più di un mese e, come tutti gli anni, si è alla caccia degli accessori perfetti da sfoggiare in questa amatissima stagione. Il cappello è uno degli accessori più amati, sia dalle donne ma anche dagli uomini, per ripararsi dal sole. Il cappello di paglia è il trend dell’estate 2023, un vero e proprio must have. Il cappello di paglia, realizzato appunto in paglia, è in grado di offrire confort e freschezza ma, allo stesso tempo, può dare un tocco in più al nostro outfit. Al giorno d’oggi sono tanti i modelli disponibili, così come i colori o le stampe. Si va dal modello Panama, a bombetta o da diva anni Cinquanta, con nastri annodati o stampe floreali, quel che è certo è che il cappello di paglia è l’accessorio da avere sempre con sé in questa stagione estiva. Bisogna solo capire qual è il modello più adatto per noi. Vediamo adesso insieme come scegliere il cappello di paglia più adatto.

Il cappello di paglia è il trend dell’estate 2023: come scegliere il modello più adatto

Come detto in precedenza il cappello di paglia è l’accessorio di tendenza per l’estate 2023. Questo tipo di cappello esiste fin dall’antichità, le sue origini rurali lo rendono diverso da tutti gli altri tipi di copricapo. Furono i contadini i primi a indossarlo per proteggersi dal sole mentre lavoravano nei campi, oggi è diventato un accessorio super trendy. Adesso vedremo come fare per scegliere il modello più adatto per ognuna di noi. Iniziamo dalla forma del viso. Ci sono diverse forme del viso, perciò bisogna per prima cosa capire qual è il cappello più adatto alla nostra forma:

Viso rettangolare o quadrato : se si ha un viso rettangolare oppure quadrato il consiglio è scegliere un cappello di paglia che addolcisca i lineamenti, come i cappelli di paglia classici, con la cupola tonda e la tesa larga.

: se si ha un viso rettangolare oppure quadrato il consiglio è scegliere un cappello di paglia che addolcisca i lineamenti, come i cappelli di paglia classici, con la cupola tonda e la tesa larga. Viso a forma di cuore : se si ha un viso a forma di cuore è bene scegliere un cappello che addolcisca la fronte larga. Perfetti i cappelli di paglia a tesa media, come quelli “a paglietta”.

: se si ha un viso a forma di cuore è bene scegliere un cappello che addolcisca la fronte larga. Perfetti i cappelli di paglia a tesa media, come quelli “a paglietta”. Viso ovale: se invece si ha un viso ovale ogni tipo di cappello di paglia si adatta al viso, ci si può quindi sbizzarrire nella scelta.

Oltre alla forma del viso bisogna anche considerare l’occasione per la quale si vuole indossare il cappello di paglia. Per una gita fuori porta o un semplice week end al mare si può puntare su un cappello di paglia più sportivo. Se invece il cappello di paglia lo si vuole indossare per una occasione più formale, è bene optare per un cappello di paglia più elegante. L’importante comunque è scegliere un cappello di paglia che ci faccia sentire a nostro agio.