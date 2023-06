Cappelli di paglia: i modelli per l’estate

Con nastrini o nappine sino al classico Panama passando per il floppy hat, sono alcuni dei modelli di cappelli di paglia da indossare in estate.

La stagione estiva, ormai alle porte, fa rima con sole e caldo. Per proteggersi dai raggi del sole, l’ideale è indossare un cappello. Tra i tanti modelli in commercio, i cappelli di paglia sono considerati un vero e proprio must have della stagione estiva. Nei prossimi paragrafi, stiliamo una cernita dei migliori modelli e dove acquistarli.

Cappelli di paglia estivi

Proprio come il basco o il berretto indicato nelle giornate fredde e nel periodo invernale, i cappelli di paglia sono il must have della stagione estiva e permette di dare un tocco di eleganza a qualsiasi look e outfit del periodo estivo. Per poter scegliere, è possibile optare per la forma del viso. Per un viso rettangolare un cappello dalla tesa larga è sicuramente il modello ideale da indossare insieme a quello a bombetta.

Un accessorio dalla storia molto antica perché era usato soprattutto dai contadini durante i lavori nei campi per proteggersi dal sole cocente. Soltanto andando avanti, nel XIX secolo ha cominciato a diventare un oggetto di moda e a essere indossato in varie occasioni, non solo dalle donne, ma anche dal sesso maschile.

Firenze e la Svizzera sono stati i luoghi in cui si è maggiormente distinta la produzione dei cappelli di paglia. L’Italia vanta una produzione molto ampia e di successo di questo accessorio realizzato in modo artigianale dai maggiori marchi e laboratori del settore per sfoggiare in ogni occasione in spiaggia.

Un cappello permette di proteggersi dai raggi solari molto forti e di dare protezione agli occhi dalla luce accecante. Un materiale come la paglia è perfetto per la stagione estiva perché traspirante e dona un aspetto diverso al look del periodo estivo. Indossare un cappello di paglia garantisce un look fresco, sbarazzino ed estivo.

Cappelli di paglia estivi: i trend

Considerato un vero e proprio trend anche perché dona un look fresco ed estivo. Infatti, le proposte di moda sono davvero tante per i cappelli di paglia e si consiglia di optare per modelli che si adattino sia al proprio stile, ma anche siano anche in linea con il proprio abbigliamento. Il cappello da diva è uno dei più gettonati per la spiaggia da adornare con nastri e fiori e si può optare anche per un colore neutro magari a tesa larga di colore bianco o nero.

Tra i modelli estivi vi è senz’altro il Panama che si caratterizza per una parte superiore rigida e squadrata dalle falde corte. sicuramente non è molto originale, ma si adatta a ogni abbigliamento ed è consigliato a chi ama la discrezione. Tra le varie tendenze della stagione, anche il cappello in paglia con visiera che ricorda il classico cappellino da baseball.

Il colore chiaro si adatta benissimo al giorno, mentre per la sera si può optare per un modello di colore nero con una fascia chiara intorno. Il floppy hat è un cappello degli anni sessanta settanta che torna di moda con una cupola molto evidente e in vari colori, adatto anche per occasioni più eleganti. La visiera in paglia si adatta molto bene al divertimento e alla spiaggia.

Ci sono poi modelli di cappelli di paglia dai colori vivi e accesi dall’effetto stropicciato, ma anche con sfumature fresche e floreali e con le frange perfetto per le giornate estive sotto il sole mentre ci si abbronza. Ci si può sbizzarrire con fasce colorate, nappine, ma anche con tanti colori in abbinamento ai vari outfit estivi.

Cappelli di paglia estivi Amazon

Sono accessori disponibili su Amazon a un buon prezzo e con offerte imperdibili. Proprio sul noto e-commerce basta cliccare l’immagine per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con le migliori tipologie di cappelli di paglia da indossare scegliendo tra quelli più voluti dalle consumatrici.

1)Comhats cappello da sole in paglia

Un cappello pieghevole che si caratterizza per nastri e fiocchi di colore scuro. Un modello pieghevole dalla tesa arrotolabile in modo da fare spazio in valigia. Protegge in modo efficace dai raggi del sole. Realizzato in poliestere e fibra di cellulosa ha una chiusura con coulisse. Si trova nei colori beige chiaro e scuro.

2)Wmcaps visiera paglia donna

Un cappellino per la spiaggia molto leggero e pieghevole con visiera. Traspirante e comodo. SI può mettere anche all’interno della borsa piegandolo ed è un modello salvaspazio. Fornisce una protezione ottimale dai raggi del sole. Si trova nei colori beige, cachi e nero.

3)Tencoz cappello di paglia donna

Un modello di cappello perfetto per l’estate e la spiaggia realizzato in poliestere e paper. Un cappello dalla tesa larga impreziosito da un nastro con fiocco di colore scuro. Presenta un elastico per tenerlo fermo in caso di vento. Si trova nel colore beige e dona un’ottima protezione dai raggi del sole.

