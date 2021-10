Cappelli invernali per donne: i trend stagionali

La stagione invernale è quasi alle porte e il freddo comincia, fin da ora, a farsi sentire. Per proteggersi, è necessario indossare abiti e capi di tessuto pesante. Per proteggere la testa e le orecchie, si possono indossare alcuni dei migliori cappelli invernali da scegliere tra diverse proposte e tendenze della stagione. Ecco quali sono e come indossarli.

Cappelli invernali per donne

Un accessorio, non solo utile a proteggere la testa e le orecchie, ma anche di moda e di estrema eleganza da abbinare all’outfit o alle borse che si indossano. Si tratta dei cappelli invernali, un accessorio che non può mancare nel guardaroba femminile che trasforma o accompagna anche il look nella maggior parte dei casi.

Scegliere il giusto cappello non è solo una questione di stile, ma rispecchia anche le emozioni e lo stato d’animo che si vive in quel particolare momento. Indossare i cappelli invernali non è solo un modo per ripararsi dal freddo pungente, ma anche una questione di stile, dal momento che è anche una manifestazione del carattere, della personalità, ecc.

Il cappello da indossare in inverno va scelto in base a una serie di parametri, tra cui il gusto personale, lo stile come già detto, la forma del viso, il carattere, l’emotività, ma anche l’altezza sono fattori che giocano un ruolo importante e fondamentale per l’acquisto di un modello rispetto a un altro. Per un viso tondo si consigliano cappelli invernali dalla falda larga, mentre per un viso lungo va benissimo con la falda piccola.

Si adatta anche allo stile e all’abbigliamento. Per esempio, il cappello a cloche è indicato per un cappotto morbido e avvolgente, mentre il basco per un look maggiormente sportivo. Il borsalino ha un taglio maschile. Molto importante sceglierlo in base a questo fattore in quanto si tratta di un dettaglio che può fare la differenza.

Cappelli invernali per donne: trend

Dai berretti di lana sino a quelli in stile classico, sono diversi i cappelli invernali da donna da indossare in questo periodo cercando anche consigli e suggerimenti dalle proposte delle tendenze per la stagione. I cappelli in lana o in cashmere, le berrette o le cuffie sono solo alcuni dei copricapo adatti da indossare per l’inverno. I colori tipici sono il sabbia, il grigio e il nero, ma ci sono anche altre tonalità come l’azzurro, il bordeaux o il blu.

Le proposte sono davvero varie e versatili e sicuramente ognuna può trovare l’accessorio adatto da abbinare al proprio look. Sono modelli molto eleganti che dominano la scena e le passerelle, proprio come vogliono le tendenze e si presentano anche nella versione oversize, quindi particolarmente voluminosi e maxi, ma vi è anche spazio per i cappelli invernali minimal e basic.

Sono una tipologia di cappello che si tende a indossare soprattutto per l’inverno dal momento che risultano sia comodi che pratici. I beanie, i classici cappelli invernali in lana non possono assolutamente mancare e gli stilisti li arricchiscono con dettagli e rifiniture per una versione ancora più preziosa e alla moda che fa tendenza.

Tra le tendenze, vi è il basco, un modello di cappello molto apprezzato e riproposto nella versione maxi con nuance vivide ed energiche nel colore rosso che dona calore e vitalità a un look in bianco e nero. Le collezioni moda di Gucci, Luisa Spagnolo propongono cappelli invernali molto sofisticati e rigidi per un pezzo unico e senza tempo da avere nell’armadio.

Cappelli invernali per donne Amazon

Se si sta cercando un accessorio del genere per la stagione invernale, su Amazon si trovano diversi modelli approfittando di sconti da non perdere. Non appena si clicca sulla foto si può visualizzare le caratteristiche del prodotto. Qui una classifica con una breve descrizione dei tre cappelli invernali maggiormente desiderati e amati dalle consumatrici dell’e-commerce.

1)Yuson Girl cappelli invernali

Un cappello con visiera in acrilico e filo di lana di coniglio, quindi perfetto per la stagione invernale dal momento che tiene particolarmente caldo. Il tessuto è elasticizzato, ma particolarmente confortevole e comodo. Ha un design alla moda, anche grazie ai colori brillanti quali il nero, il beige, rosso, grigio e porpora. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Stylebreaker cuffia beanie calda

Un berretto realizzato in viscosa e maglia molto fine intrecciato con la fodera interna in pile per proteggere dal freddo e dare calore. Un modello di berretto beanie che dona il massimo comfort. Un copricaldo che copre perfettamente la fronte e la nuca. Si trova in tantissimi colori: rosso, nero, beige, ma anche marrone chiaro, ecc.

easyazon_infoblock align=”none” identifier=”B0794ZMPSW” locale=”IT” tag=”donnemagazine.it-21″]

3)Vivisence cappello invernale da donna

Un cappello molto elegante con zirconi e monocolorato. Un prodotto di ottima qualità dal design classico e di moda al tempo stesso e realizzato con filato caldo. Molto piacevole al tatto e quindi gradevole da indossare in varie occasioni. Tiene calda la testa senza stringere. Disponibile nei colori grigio chiaro, grigio scuro, rosa e anche nero.

Ai cappelli invernali da donna si possono abbinare le migliori sciarpe eleganti per un perfetto outfit della stagione.