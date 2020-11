Con i primi freddi e l’arrivo delle temperature invernali, è importante cominciare a proteggersi. Per coloro che sono particolarmente freddolose, le sciarpe eleganti per proteggere il collo sono sicuramente un accessorio adatto da indossare. Ecco cosa propongono le ultime tendenze e quali scegliere.

Sciarpe eleganti

Sono le protagoniste assolute dell’abbigliamento invernale e un accessorio a cui è impossibile fare a meno soprattutto nei mesi più freddi dell’anno. Da indumento utile a riparare collo e anche la testa dal freddo, nel tempo, le sciarpe eleganti si sono evolute fino a diventare un accessorio che caratterizza il look di ogni donna e anche un abbinamento con guanti e cappellino.

Un abbigliamento casual può risplendere e cambiare assolutamente grazie a una sciarpa glamour, brillante e alla moda.

Una delle prime sciarpe che vengono in mente, soprattutto in inverno, sono quelle in lana, magari fatte a mano all’uncinetto o ai ferri dalle nonne. Ovviamente i modelli e i materiali sono tantissimi al punto che questo indumento si è evoluto per essere indossato anche in altre occasioni e momenti.

Oltre alle sciarpe eleganti realizzate in lana, si trovano anche modelli in cotone adatti alla primavera per ripararsi dalle brezze pungenti.

Oltre alla classica sciarpa, vi è un altro modello molto lungo e largo che si usa. Si tratta della pashmina, realizzata in lana pregiata e un modello molto elegante e da indossare in momenti importanti.

Le sciarpe in seta sono molto eleganti e hanno una funzione più decorativa ed estetica che funzionale. Sono un accessorio, proprio per via del filato con cui sono realizzate, di grande eleganza e raffinatezza da indossare e sfoggiare con un abito lungo che possa risaltarla e metterla in evidenza.

Sciarpe eleganti: trend

Le tendenze propongono tantissimi modelli di sciarpe eleganti adatte a qualsiasi circostanza. Dalle sciarpe in cashmere con modello fantasia check, sino alla stola da indossare per tutto l’anno e adatta per qualsiasi occasione e look passando anche per quella in cashmere soffice adatta e indicata soprattutto per le giornate più fredde.

Falconeri presenta delle sciarpe molto lunghe in vari colori d’abbinare a un maglione e dei pantaloni a sigaretta.

Sicuramente una sciarpa che è un evergreen e un must have per la stagione. Le sciarpe eleganti in cashmere sono classiche e mai fuori moda. Alcuni modelli, come quello proposto da Bovari, si distingue per la sfumatura cammello e le frange adatta d’abbinare con dei copri spalla.

Dior propone una sciarpa sempre in cashmere di prima qualità con un motivo pied de poule e bordo a contrasto con impresso il marchio a lettere maiuscole. Ci sono poi sciarpe eleganti alla moda nei colori rosso corallo perfette con gli spolverini o i cappotti nelle sfumature cammello. Sono sciarpe che non passano mai di moda e perfette per la stagione invernale.

Inoltre, le sciarpe eleganti potete indossarle in vari morbidi: morbida su una spalla oppure come una mantella a coprire entrambe le spalle. La sciarpa con nodo alla parigina è parte di un look molto ricercato, raffinato e femminile. Insomma, le tendenze propongono vari capi. Sta a voi decidere quale sfoggiare e indossare in modo elegante e con classe.

Sciarpe eleganti Amazon

Per coloro che sono alla ricerca di un accessorio del genere, il sito di Amazon propone una serie di sciarpe eleganti perfette con qualsiasi look e outfit e occasione approfittando di prezzi scontati e offerte. Se cliccate sulla foto si possono visualizzare alcuni di questi articoli in merito. La classifica che trovate qui vi propone alcuni di questi capi scelti tra quelli maggiormente apprezzati e consigliati dalle stesse utenti della piattaforma di e-commerce.

1)Borbonese sciarpa donna invernale

Una sciarpa che per lo stile e la forma ricorda un po’ il modello pashmina. Un capo prodotto dal celebre marchio Borbonese in cui la classe e l’eleganza di questo accessorio si combinano perfettamente. Realizzata in 65% in poliestere e 35% in viscosa. Si caratterizza per una stampa a occhio di pernice. Una sciarpa adatta a completare un look molto casual ed elegante. Disponibile nel colore beige e il prodotto più venduto in questo settore.

2)i+k sciarpa donna elegante e leggera

Una sciarpa realizzata in lana merinos molto morbida e delicata, avvolgente. Ha una ottima ritenzione del calore, della traspirabilità e del rilascio di umidità perfetta per una notte fredda. Il design è classico con tartan scozzesi e frange su ciascuna estremità. Adatta a qualsiasi tipo di abbigliamento, compreso anche cerimonie e feste. In vendita con il 13%, disponibile in una gamma di colori e il prodotto più venduto della categoria.

3)Debaijia sciarpa di seta grande

Una sciarpa in seta realizzata in tessuto liscio e morbido, si adatta alla pelle e molto confortevole. Adatta a ogni occasione e a qualsiasi tipo di abbigliamento. Molto versatile. Realizzata in poliestere e adatta per essere indossata in varie stagioni e con tutti i tipi di look. Disponibile in vari colori a seconda delle esigenze.

Alle sciarpe eleganti è possibile abbinare le tendenze per i migliori cappelli invernali della stagione.