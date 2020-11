Con l’inverno che sta per giungere e l’abbassamento delle temperature, i freddi rigidi, è bene cominciare ad ampliare il proprio guardaroba aggiungendo capi che proteggano. I cappelli invernali sono un accessorio perfetto per questo periodo ed ecco le tendenze e i modelli da indossare nella stagione.

Cappelli invernali

Sono un accessorio fondamentale nella stagione invernale per proteggere la testa dal freddo e dal gelo dell’inverno, oltre a donare un tocco glamour e originale al vostro abbigliamento. I cappelli invernali sono accessori fondamentali per valorizzare il look in qualsiasi occasione e periodo dell’anno. I modelli sono davvero tanti a seconda dei materiali: dalle berrette alle cuffie passando per quelli a tesa larga sino ad arrivare al basco.

Ognuno può trovare sicuramente il modello più adatto.

Con i giusti abbinamenti è possibile creare dei veri e propri look adatti a ogni occasione e momento, sia per il giorno che la sera. Prima di verificare quali sono alcune delle tendenze per i capelli invernali, è bene scegliere un modello che sia realizzato in lana o tessuto sintetico proprio per ripararsi dalle temperature che scendono drasticamente in questo periodo.

Scegliete un cappello che sia della misura giusta.

No ai modelli troppo larghi che coprono il viso, ma neanche quelli molto piccoli che si appoggiano sulla sommità del capo. I berretti di lana sono perfetti in questo periodo e s’impreziosiscono con pon pon o anche dettagli luminosi come borchie, perline, paillettes, ecc.

I colori tendono a variare, oltre ai classici nero, blu, bianco e grigio, è possibile trovare anche modelli un po’ più colorati per rallegrare le giornate invernali.

Quindi, ecco che si trovano cappelli invernali di colore rosa, fucsia, violetto, rosa, ma anche azzurro e giallo, ecc.

Cappelli invernali: trend

Sono diverse le tendenze che propongono gli stilisti e le passerelle per quanto riguarda i cappelli invernali da donna da indossare. Chi vuole osare e non puntare sul classico, sappiate che ci sono modelli con stampe animalier considerata una delle tendenze di questo accessorio durante l’inverno 2020.

A seconda del tipo di abbigliamento che indossate, potete creare outfit sportivi o chic. Con un berretto basic s’indossano dei leggings molto morbidi e un piumino. Un berretto dalle trame maggiormente intrecciate e arricchito da pon pon potete abbinarlo con degli stivaletti, jeans skinny e un maglione largo.

Il basco è uno dei cappelli invernali maggiormente in voga nell’ultimo periodo e dona un tocco bohemien e femminile al tempo stesso. Per quanto riguarda questo accessorio, sono diversi i modelli in circolazione: da quello a righe con stampe animalier, a fantasia oppure pois, ecc. Il basco si può indossare con pantaloni a vita alta, camicia e giacca.

La cuffia è un altro cappello tipico del periodo invernale che avvolge il capo fino alle orecchie. Le tendenze lo propongono in tantissimi modelli con disegni di orsetti e di orecchie per un look divertente e sbarazzino al tempo stesso. Il modello Fedora dona un aplomb particolare e Valentino lo propone nel color cammello con dettagli e inserti in oro.

Cappelli invernali Amazon

Per le ragazze maggiormente freddolose, sicuramente il cappello è un accessorio che non può mancare. Sul sito di Amazon sono tantissime le tipologie di cappelli invernali da donna che è possibile indossare abbinandolo all’abbigliamento e approfittando di vari sconti e promozioni. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcuni di questi accessori. La classifica qui sotto permette di scegliere alcuni di questi articoli tra quelli maggiormente desiderati e consigliati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Hatooze cappello beanie invernale

Un berretto lavorato a maglia realizzato in pile a doppio strato adatto alle ragazze. Molto spesso con la fodera in poliestere. Copre sia la testa che le orecchie, tiene al caldo per offrirvi una esperienza comoda e confortevole. Sfruttano una tecnologia a maglia con taglia unica in modo che sia adatto a tutti. Disponibile in vari colori e indicato anche per le piste da sci. Il design con pon pon in pelliccia sintetica che è possibile staccare. SI può abbinare a piumini, cappotti, ecc. Disponibile i una gamma di colori.

2)Burton Birdie cappello donna

Un cappello realizzato in maglia grossa con filamenti screziati reversibile e con calzata a quattro direzioni. Molto morbido, caldo e traspirante, adatto per le mattine fredde d’inverno. Molto elegante e comodo. Calza perfettamente e consigliato a tutte le donne. Disponibile nel colore nero, bianco e grigio, rosso.

3)Rich Cotton cappello donna

Un modello di cappello beanie con pon pon in pelliccia sintetica realizzato in lana, ottimo per lo sci, la corsa, la passeggiata, ecc. Si può allungare e adattare al vostro viso. Un berretto di ottima qualità molto morbido e caldo. Adatto per l’inverno e realizzato secondo i più alti standard. Disponibile nel colore nero, bianco, grigio, rosso, marina, azzurra.

Oltre ai cappelli invernali, anche i guanti sono un accessorio adatto per la stagione fredda.