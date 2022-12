Per la notte di Capodanno e per iniziare al meglio il 2023, si conferma essenziale la presenza di uno degli elementi più in voga del momento: le pailettes. Sebbene non siano mai sparite dalle scene della moda e delle passerelle, negli ultimi tempi le pailettes si sono nuovamente imposte con una certa prepotenza in tutte le loro varianti.

Non solo le più classiche dorate, argentate o nere, ma anche in quelle più colorate e audaci.

Che siano grandi o piccole, a tinta unita o meno, le paillettes sembrano essere quindi un elemento chiave per festeggiare il Capodanno con stile.

Capodanno 2022: vestito in paillettes, quale scegliere

Senza ombra di dubbio uno dei capi più scelti è l’abito di pailettes argentate, sia nella variante in lungo sia invece per quanto riguarda quelli dal taglio più corto.

Per quanto riguarda la prima categoria si sta imponendo in particolar modo la versione dell’abito lungo con collo alto ispirato al maglione “lupetto” che, a sua volta, è stato uno dei maggiori trend dell’inverno 2022/2023.

Tendenzialmente l’abito lungo fa il paio anche con la manica lunga, mentre per l’abito corto esistono tante varianti anche in versione “sottoveste” con spalline, che vedremo come abbinare.

Tuttavia, se l’argento è troppo classico e non fa per voi, potete optare per una versione colorata decisamente più sbarazzina.

Come quella tanto amata da Kate Middleton in tinta verde oppure la versione a più tinte come quella proposta da Pinko in versione “unicorn”. D’esempio si può prendere anche l’abito di Elisabetta Franchi in rosa antico con paillettes di varie sfumature dello stesso colore. Un modo meno vistoso ma elegante per sfoggiare un vestito non esattamente a tinta unita!

Infine, se l’abito “a un pezzo solo” non fa per voi, molte sono le varianti possibili: crop top e minigonna entrambi in paillettes, ad esempio, o uno dei due in paillettes e l’altro invece no. Anche qui si può spaziare con tantissimo con i colori e le due parti del look non devono necessariamente essere della stessa tinta.

Capodanno 2022: vestito in paillettes, come abbinarlo

L’abito in paillettes, specie se lungo, è già di per sé un pezzo piuttosto impegnativo per costruire un outfit. Perciò non necessita di ulteriori arricchimenti eccessivi, che ne appesantirebbero la resa complessiva.

Per chi non vuole rinunciare agli accessori, quindi, meglio orecchini piccoli e senza ulteriori elementi brillanti. Meglio quelli a tinta unita e con linee sobrie, mentre con i vestiti a lupetto è chiaramente necessario rinunciare alle collane, abbinabili invece all’abito stile sottoveste. Sempre per l’opzione vestito a collo alto, si suggerisce di raccogliere i capelli così da mettere in risalto tanto il viso quanto l’abito.

Per quanto riguarda l’abito corto con spalline si può ricorrere, per ovviare al clima più freddo, a un blazer con spalline imbottite, meglio se a tinta unita. Il vestito potrà essere ulteriormente impreziosito dal tacco alto ma per chi volesse smorzarne un po’ l’effetto potrà senza dubbio essere associato anche a una calzatura più comoda come uno stivaletto con tacco basso.