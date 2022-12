Chi l’ha detto che i gioielli di una principessa debbano essere tutti super costosi? Nonostante la famiglia reale inglese sia una delle famiglie più ricche di tutto il Paese, quello che risalta da uno degli ultimi outfit di Kate Middleton è un paio di orecchini curiosamente molto abbordabili.

Se vi immaginavate che il portagioie della principessa del Galles fosse una miniera di oro e diamanti, dovrete ricredervi: il regalo di William per questo Natale alla sua consorte è tutt’altro che dispendioso. Di seguito di più sulla pranzo natalizio della famiglia reale e sull’inaspettato regalo del principe William alla moglie.

Il pranzo di Natale a Sandringham senza Meghan e Harry

Dopo la pausa causa Covid, i tradizionali festeggiamenti natalizi della famiglia reale sono ripresi.

L’intera famiglia, guidata dal nuovo re, Carlo III, ha festeggiato il giorno di Natale nella residenza a Sandringham, occasione durante la quale tipicamente i famigliari si scambiano i regali. Prima del pranzo natalizio, il principe e la principessa del Galles, William e Kate, e i loro tre figli sono apparsi alla funzione religiosa tenutasi nella chiesa di Sandringham insieme a tutta la famiglia, compreso il neo re, che per la prima volta ha guidato i festeggiamenti al posto della madre Elisabetta.

Il pranzo si è poi svolto successivamente nella tenuta a Sandringham House, tradizione dalla quale quest’anno sono stati esclusi Meghan Markle ed Harry che hanno passato il loro pranzo di Natale nella loro residenza in California. Pare che i due fratelli si siano comunque scambiati i regali per i rispettivi figli. Presenti, invece, al pranzo privato di famiglia, per la prima volta, i figli di Camilla, Laura e Tom Parker-Bowles.

Gli orecchini della principessa Kate

E visto che il giorno di Natale è il giorno per antonomasia dei regali, quelli non sono mancati affatto e pare, secondo il tabloid The Sun, che Kate non abbia atteso molto a sfoggiare i doni che il consorte, principe del Galles, le ha regalato. Quello che però ha davvero sorpreso tutti è che non si tratta affatto di un regalo sfarzoso o dispendioso. Il dono in questione è un paio di adorabili ed estrosi orecchini. Seppure i pendenti che la principessa del Galles ha esibito in una recente foto appaiano elaborati e apparentemente molto preziosi, il prezzo di cartellino degli orecchini Sézane è davvero “basso” per le potenzialità di portafoglio di una delle famiglie più privilegiate e ricche del mondo: il costo è infatti di appena 95 euro. C’è, però, un valore che non è misurabile in sterline, ed è quello affettivo: il regalo di William alla moglie dimostra che l’amore non si dimostra con diamanti o perle, ma con una complicità che solo una coppia affiatata come loro può avere. Il principe William avrà sicuramente pensato che quegli orecchini sarebbero stati benissimo sul volto della moglie ed effettivamente non si sbagliava di certo. Nella foto, Kate li abbina allo stupendo cappotto di Alexander McQueen che risalta maggiormente le tonalità bluastre dei pendenti. Ah, se ve lo steste chiedendo, gli orecchini sono già sold-out sul sito del brand francese. D’altra parte, c’era da aspettarselo.