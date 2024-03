Capi seasonless: cosa sono e quali tenere

I capi seasonless come il pullover o il cashmere sono must have di ogni stagione e momento.

Quando si pensa all’abbigliamento sono tantissimi gli indumenti che vengono proposti ogni anno dai marchi e brand maggiormente prestigiosi che fanno tendenza. CI sono poi degli indumenti, cosiddetti capi seasonless che sono senza tempo e che rappresentano il punto forte del proprio armadio. Vediamo quali comprare tra i tanti evergreen.

Capi seasonless

Ogni stagione, che sia la primavera, l’estate, l’autunno o anche l’inverno ha ovviamente e giustamente i propri indumenti e accessori che, a lungo andare, possono diventare delle vere e proprie icone e simboli dell’outfit. Sono indumenti must have che permettono di cambiare il proprio look in ogni momento.

Oltre agli indumenti indossati anche dalle stesse influencer o fashion victim, ci sono anche dei capi seasonless che sono considerati dei veri e propri punti fermi, non solo nel mondo della moda, ma anche dell’armadio. Come dice la parola, sono quei capi che non hanno stagione, quindi tempo e in grado di essere nell’armadio per molto tempo.

Sono quegli indumenti che si tengono nell’armadio e che sicuramente aiutano a dare un tocco diverso al proprio look e outfit quotidiano. Possono venire in aiuto nel momento in cui non si sa come vestirsi. Si tratta di capi che si mettono in valigia e che si portano sempre perché permettono di far sentire a proprio agio.

Capi seasonless: quale scegliere

Con il termine capi seasonless si va a identificare tutti quegli indumenti che sono un punto fermo del guardaroba, come fossero la coperta di Linus per sentirsi protetti e accoccolati. Sono quei capi e accessori con cui sentirsi bene ogni qualvolta si decide di indossarli. Tra questi, vi è sicuramente il pullover in cashmere, sicuramente un must.

Un capo poi presente in vari modelli: dal girocollo al dolce vita e disponibile ion diversi colori come cammello, nero oppure beige. Un capo molto versatile e neutro in grado di adattarsi a ogni occasione e momento: dal lavoro allo shopping alle uscite, ecc. Non può poi mancare il blazer nero considerato il capospalla per eccellenza.

Per quanto riguarda questo capospalla si consiglia di scegliere un modello di qualità in grado di calzare nel modo giusto. Tra i tantissimi capi seasonless, quindi senza tempo, non manca poi il jeans straight, considerato un vero e proprio classico che ogni anno si trasforma con nuovi modelli e fantasie adatto a tutti.

Non mancano poi la camicia maschile, ma anche la t-shirt bianca perfetta da indossare in ogni momento dell’anno. La borsa di medie dimensioni insieme alla felpa grigia o a un abito midi di colore nero sicuramente completano il proprio outfit. Tra le calzature, le sneakers di colore bianco sono un altro evergreen del quale è impossibile fare a meno.

Capi seasonless: dove ordinare

Sono capi e vestiti indicati per ogni stagione, come dice il nome, da ordinare su Amazon con prezzi a basso costo. Basta cliccare l’immagine per visualizzare tutte le caratteristiche. Qui abbiamo stilato una classifica dei tre capi seasonless migliori in commercio da indossare in ogni occasione con una descrizione di ciascun pezzo.

1)Tom Tailor jeans

Un paio di jeans nel modello straight in cotone biologico dalla gamba diritta e dalla vita media. Un modello che cade bene e ha un’apertura normale della gamba. Un modello in denim elasticizzato con bottone e cerniera lampo con chiusure a contrasto.

2)Amazon Essentials maglione a tunica

Un maglione dal design e dallo stile molto semplice e leggero a maniche lunghe. Adatto sia per la primavera che l’autunno. Lo scollo è a V per una vestibilità molto aderente, ma comoda al tempo stesso. Cade molto bene. In filato morbido e leggero, molto comodo. Tantissimi i colori a disposizione: nero, blu, bordeaux, castagna, ecc.

3)Puma Vikky Stacked

Sono un paio di sneakers del marchio Puma con il logo sulla scarpa e la suola in gomma. Dispongono di una soletta molto comoda che fornisce una buona ammortizzazione per tutta la giornata. La tomaia è in pelle con la chiusura a lacci. Un modello molto resistente con un comfort duraturo per tutta la giornata.

