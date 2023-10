Scopriamo insieme quali sono i capi evergreen che ogni donna dovrebbe avere nel suo guardaroba per la moda autunno 2023. Si tratta di alcuni capi di cui non si può fare a meno durante la stagione autunnale.

Moda Autunno 2023: 10 capi evergreen che ogni donna dovrebbe avere nel suo guardaroba

La moda autunno 2023 è arrivata nei negozi da tempo e il temuto cambio degli armadi non si può più rimandare. Come accade in ogni stagione che cambia, viene naturale chiedersi quali siano i capi da avere assolutamente nel guardaroba, anche per decidere se è il momento di fare un po’ di shopping.

I 10 capi evergreen che ogni donna dovrebbe avere nel suo guardaroba sono:

Cardigan della nonna: quest’anno il maglione aperto sul davanti, in perfetto stile vintage, è uno dei capi più amati per la mezza stagione. Viene indossato al posto della giacca, per poi prendere il posto del maglione quando la stagione diventa più fredda. Lo abbiamo visto su molte passerelle, in diverse fantasie e con diversi abbinamenti; Felpa: la felpa non deve mai mancare in un armadio, preferibilmente grigia e con il cappuccio. Si tratta di un vero e proprio must-have soprattutto se riuscite a trovare una dimensione abbastanza abbondante da indossare sopra il maglione ma anche abbastanza piccola da metterci sopra una giacca; Gonna e pantaloni di jeans: il denim non passa mai di moda. Per l’autunno è importante avere nel proprio guardaroba dei pantaloni di jeans e anche delle gonne, soprattutto quelle lunghe fino alla caviglia, da indossare con gli stivali; Stivali: per questa stagione vanno di moda quelli molto alti, sopra il ginocchio e ancora di più. Ma non solo. Gli stivali durante la mezza stagione sono tra le scarpe più amate in assoluto, in grado di abbinarsi perfettamente con moltissimi capi diversi. Hanno uno stile seducente e cool, a cui non si può rinunciare; Giacca e pantalone: il completo giacca e pantalone, soprattutto se la giacca è con le spalle larghe, non dovrà mancare in questo autunno 2023. Un look anni ’80 che non passa mai di moda; Cappotto lungo: le mezze misure in questa stagione vengono messe da parte e sostituite da cappotti lunghi, in alcuni casi anche estremamente lunghi, fino alle caviglie, per un look davvero molto alla moda; Borsa morbida: sulle passerelle abbiamo visto molte borse morbide tenute sotto braccio dalle modelle, quasi come in un abbraccio. Sono borse perfette per la quotidianità e si possono abbinare bene con tutto; Fiori: quest’anno vanno di moda i fiori, in tutte le loro declinazioni e dimensioni. Sulle passerelle li hanno sfoggiati in tutti i modi, non solo stampati, ma anche 3D, su abiti, giacche, gonne, borse, scarpe e chi più ne ha più ne metta; Cravatta: un accessorio che dovrà essere presente nel vostro guardaroba, perché sarà perfetto in moltissime occasioni, soprattutto su una bella camicia bianca, perfetta per l’autunno 2023; Abiti lunghi: per qualche serata più elegante e qualche occasione speciale durante l’autunno 2023, è importante avere degli abiti lunghi che riescano a risaltare la vostra figura.

