Il freddo, le basse temperature invernali non sono deleterie soltanto per la pelle o per i malanni stagionali, ma anche la chioma ne risente. A causa di questi fattori, i capelli assumono un aspetto non sano e brillante. Per proteggere i capelli deboli e rovinati in inverno, forniamo tutti i consigli e soluzioni adatti.

Capelli deboli e rovinati in inverno

La stagione invernale è deleteria e nociva per la chioma. In questo periodo i capelli deboli possono essere particolarmente difficili da acconciare e riuscire a curarli non è affatto facile, anzi. Il freddo, ma anche la neve, le alte temperature li rovinano rendendoli opachi, spenti e anche sfibrati, oltre che poveri dei nutrienti necessari.

Gli agenti atmosferici, l’umidità, compreso i cappelli che si indossano possono minare l’aspetto e la salute del capello. Sono diversi i danni che il capello subisce in questa fase e periodo dell’anno. Possono apparire secchi o sfibrati a causa del vento o del freddo che rallenta la microcircolazione e restringe i vasi capillari del cuoio capelluto.

Il continuo passaggio da ambienti freddi ad altri caldi risulta essere uno stress per i capelli deboli che appaiono disidratati, secchi e anche con doppie punte. L’inverno e le basse temperature portano ad avere una chioma spenta, opaca e poco luminosa come si vorrebbe e desidera. L’umidità e l’aria secca possono aumentare la produzione di sebo causando capelli grassi.

Sebbene sia l’autunno la stagione in cui si verifica una perdita maggiormente frequente di caduta dei capelli, il freddo e l’inquinamento possono peggiorare il problema arrivando ad avere una perdita dei capelli anche in questo periodo proprio per le cause citate poc’anzi.

Capelli deboli e rovinati in inverno: consigli

La pioggia, il vento e l’inverno portano ad avere capelli deboli e quindi sotto stress. Si consiglia, prima di tutto, di non sottovalutare il problema della chioma e capire quali soluzioni adottare per prendersene cura e fortificarli anche in questa stagione per averli robusti e sani in ogni momento della giornata.

Riuscire a proteggere i capelli è molto importante soprattutto in previsione della primavera sperando di arrivare ad averli forti e sani, oltre che in salute. Si può optare per degli shampoo naturali che non aggrediscono il capello ed eliminano il sebo in eccesso. Molto importante anche massaggiare i capelli con i polpastrelli in modo da favorire la giusta circolazione sanguigna.

Si consiglia di alternare uno shampoo per capelli grassi a un altro delicato ed è raccomandabile lavarli almeno due volte a settimana. Subito dopo il lavaggio, bisogna tamponarli con un asciugamano in cotone e asciugarli a testa in giù soprattutto se sono lunghi in modo da arieggiare la superficie del cuoio capelluto.

Per proteggere i capelli deboli in inverno, è meglio cercare di non usare cappelli che siano troppo stretti dal momento che la chioma ha bisogno di respirare. Bisogna evitare la decolorazione del capello poiché tende a peggiorare la situazione, limitare l’uso di piastre e fon che li danneggiano. Infine, anche prestare attenzione all’alimentazione con cibi specifici che rinforzino la chioma.

Capelli deboli e rovinati: miglior rimedio naturale

Dal momento che i capelli deboli e rovinati possono andare incontro a cadute e a calvizie a causa di fattori come il vento e il freddo invernale, per proteggerli si consiglia una lozione valida ed efficace come Foltina Plus, una lozione naturale che rinforza il capello dandogli quella luminosità e lucentezza, oltre a fornirgli tutti i nutrienti di cui ha bisogno.

Una lozione professionale che possono usare sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Aiuta la chioma ad apparire bella e lucente, senza corrodere o ungere la cute. Uno spray usato anche nei centri e saloni di bellezza da esperti del settore per prendersi cura dei capelli che è possibile portare con sé ovunque si vada.

Un prodotto efficace che risveglia gli ormoni stimolando la cute, favorisce e facilita lo stimolo dei bulbi spenti, oltre a migliorare la ricrescita. Migliora il microcircolo rendendo i capelli forti e sani. Dopo poco tempo, nelle zone maggiormente diradate i capelli cominciano a rinfoltirsi per una chioma sana e naturale.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Si compone di elementi naturali privi di qualsiasi sostanza o danno chimico, come l’arginina che ha una azione vasodilatatrice e stimola la circolazione sanguigna dei capelli aiutando a farli ricrescere rapidamente; la serenoa che combatte la caduta dei capelli e il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che protegge la capigliatura andando a irrobustire la chioma.

Foltina Plus è facile da usare dal momento che basta soltanto spruzzarla nelle aree interessate, massaggiare con movimenti circolari lasciando che si assorba. Non è necessario usare lo shampoo o altri trattamenti.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o e-commerce, ma soltanto qui sul sito ufficiale del prodotto dove il consumatore compila il form con i dati personali usufruendo dell’offerta di due confezioni a 49€ con pagamento possibile con Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna del prodotto direttamente a casa.