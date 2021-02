Avere capelli sani e splendenti è il desiderio di molte donne, ma spesso bisogna combattere con la caduta dei capelli che, in alcuni periodi dell’anno, tende a essere maggiormente abbondante. Per avere capelli forti, ci sono alcuni rimedi e soluzioni che potete trovare in questo articolo. Vediamo quali sono e come fare.

Capelli sani e forti

La chioma è un aspetto importante del fascino e della bellezza femminile. Per questa ragione, bisogna prendersi cura dei capelli in modo giusto per farli apparire forti e sani. Per avere dei capelli forti ed evitare che s’indeboliscano, e, quindi, rimediare al fatto che possano cadere, sono diverse le soluzioni che potete adottare.

Una delle prime cose da fare è spuntarli, soprattutto nelle punte in quanto risentono maggiormente dell’indebolimento del capello. Se si elimina questa parte, recandosi presso una parrucchiera, sicuramente darete alla vostra chioma un aspetto decisamente sano e maggiormente splendente. Un’altra soluzione ottimale è spazzolarli almeno una volta al giorno con una spazzola che abbia le setole morbide.

Si consiglia di spazzolare i capelli anche quando sono particolarmente umidi onde evitare che possano spezzarsi. Chi li ha molto lunghi, dedichi una spazzolata alla chioma anche la sera, prima di andare a letto. In questo modo si stimola la circolazione sanguigna del follicolo aiutando il capello a essere maggiormente sano e produrre più follicoli piliferi.

Cercate di capire quale sia il vostro tipo di capello: abbondante, medio, grosso oppure fine in modo da comprare un prodotto che sia specifico per la vostra chioma. Gli esperti consigliano di sciacquare i capelli anche in inverno con acqua fredda in quanto permette al capello di crescere in maniera rapida dal momento che si mantengono chiuse le squame delle cuticole.

Capelli forti e sani: rimedi anticaduta

Una chioma debole ha maggiori possibilità di andare incontro ad alopecia e, per risolvere il problema, bisogna cercare di avere capelli forti. Per ottenere questi risultati, bisogna scegliere dei prodotti che siano di qualità e adatti al vostro tipo di capello. Optate per prodotti che siano naturali ed ecologici, senza nessun tipo di additivo. Soltanto usando prodotti specifici siete certi di avere capelli forti e sani senza il rischio che cadano.

Limitate anche l’uso di piastra o phon, compreso diverse tinture e decolorazioni che portano i capelli a indebolirsi, sfibrarsi e, di conseguenza, a cadere. Evitate anche i lavaggi troppo frequenti in quanto i capelli tendono a perdere il loro olio naturale e avranno un aspetto spento. Per avere capelli forti e sani, concentratevi anche sull’alimentazione consumando piatti freschi, come frutta e verdura, compreso moltissima acqua.

Se pettinando i capelli vi siete accorti di perderne in maniera copiosa, cercate di non spaventarvi, ma cominciare ad adottare dei rimedi anticaduta che possano aiutarvi in modo che siano forti e sani. Ci sono anche soluzioni e metodi naturali che sicuramente aiutano a rinforzare il cuoio capelluto. Gli impacchi a base di olio di semi di lino da usare prima dello shampoo aiutano a limitare la caduta, ma anche ad avere capelli forti.

L’olio di mandorle e d’oliva d’applicare sui capelli prima dello shampoo lasciando agire per circa mezz’ora è una delle possibili soluzioni come rimedi anticaduta. In commercio si trovano lozioni come Foltina Plus che danno un aspetto diverso alla chioma.



La miglior lozione professionale

Oltre alle soluzioni e ai suggerimenti che sono stati forniti per avere capelli forti, per evitare che possano indebolirsi e, quindi, andare incontro a caduta, potete contare su un prodotto davvero efficace. Si tratta di Foltina Plus, considerata la migliore lozione professionale proprio per i benefici e vantaggi che apporta al cuoio capelluto.

Foltina Plus è una lozione raccomandata sia da esperti che da consumatori di cui potete leggere le recensioni sul sito ufficiale. Un prodotto che funziona sin da subito in quanto stimola la crescita del capello combattendone la caduta in modo rapido. Dona una chioma molto bella, folta e sana, proprio come desiderate. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Considerata la migliore alternativa al trapianto in quanto va a trattare le zone diradate irrobustendole. Grazie a questo prodotto, s’interrompe la caduta del capello. La circolazione sanguigna si riattiva in modo che i vostri capelli possano godere di ogni beneficio e vantaggio. Stimola i follicoli spenti favorendo la ricrescita.

Una lozione indicata sia per uomini che donne a prescindere dal tipo di capello. Non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si basa su ingredienti naturali, come:

Arginina: un aminoacido che dona forza al capello irrobustendolo

un aminoacido che dona forza al capello irrobustendolo Serenoa: combatte la caduta dei capelli in modo che crescano ancora più velocemente

combatte la caduta dei capelli in modo che crescano ancora più velocemente Fieno greco: protegge i capelli dal diradamento stimolando la crescita

Gli esperti lo consigliano proprio per la sua efficacia. Inoltre, è molto facile da usare in quanto basta spruzzarlo nelle aree interessate dal diradamento, massaggiare con effetti circolari e lasciare che il prodotto si assorba. I risultati sono davvero straordinari ed efficaci.

Dal momento che Foltina Plus è un prodotto esclusivo e originale, non potete acquistarlo nei negozi fisici oppure online. Il solo modo è tramite il sito ufficiale del prodotto a cui basta collegarsi, inserire i propri dati nel form e inviare l’ordine. Si trova a una offerta promozionale di due confezioni per 49 € con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito o anche in contrassegno al corriere al momento della consegna.