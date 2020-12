Con l’arrivo dell’inverno e del freddo, bisogna cominciare a proteggere, non solo la pelle, ma anche la chioma. I capelli sono particolarmente sensibili al freddo e all’inverno, per cui è fondamentale cercare di proteggerli. Vediamo come proteggere i capelli dal freddo con alcuni consigli e trucchi adatti.

Come proteggere i capelli dal freddo

Durante questo periodo dell’anno, complice gli sbalzi di temperatura, le piogge, l’umidità, ma anche la neve, rischia di mettere a repentaglio la vita del capello portandolo a essere particolarmente debole. Capire come proteggere i capelli dal freddo è fondamentale per rafforzarli e dargli i nutrimenti di cui maggiormente necessitano. La chioma tende a indebolirsi con capelli fragili e spenti che tendono a cadere.

Le temperature rigide hanno effetti negativi e terribili, non solo sui capelli, ma anche sul cuoio capelluto che è maggiormente sensibile. le ghiandole sebacee tendono a risentire in maniera particolare del freddo dell’inverno per cui riducono la produzione di sebo, segno per il quale si hanno problemi alla chioma e alla sensibilità del capello stesso. Per questa ragione, proteggere e rinforzare i capelli è fondamentale, soprattutto durante la stagione invernale.

Prima di tutto, è importante detergerli, usando prodotti che siano adatti e specifici, ma soprattutto indicati per la vostra chioma. Dal momento che in inverno risultano essere particolarmente secchi, per proteggere i capelli dal freddo si consiglia uno shampoo a base di oli vegetali, come olio d’oliva che sia idratante e rinforzante al tempo stesso.

La maschera all’olio di argan, quindi di prodotti naturali, è sicuramente uno dei rimedi migliori su come proteggere i capelli dal freddo. Una maschera che sia nutriente e rinforzante, con massaggi al cuoio capelluto quando li lavate donerà maggiore forza e vitalità alla chioma e a tutta la struttura del capello stesso per averlo resistente e forte anche in inverno.

Come proteggere i capelli dal freddo: consigli

Ogni stagione porta con sé delle problematiche sia per la pelle, ma anche per i capelli. In inverno, complice i continui cambi di temperatura, è importante prendersene ancora più cura. Per chi non sapesse come fare, ecco come proteggere i capelli dal freddo seguendo alcuni consigli e utili che vertono su una maggiore cura e dedizione alla chioma.

La stagione fredda può essere la peggiore nemica per i capelli che diventano aridi, crespi, per cui diventa difficile anche acconciarli e far stare la piega come si dovrebbe. Il freddo è sinonimo di varie insidie e pericoli per i capelli, per cui è bene cominciare a usare prodotti che siano nutrienti, come shampoo e balsami specifici.

Il freddo e l’inverno tendono a far sbiadire il colore, quindi optate per un lavaggio con acqua calda, non tiepida. In questo modo le cuticole si aprono aiutando il capello a rigenerarsi e migliorarsi. L’acqua deve essere sempre alla solita temperatura in modo da evitare uno shock ai vostri capelli. Optate per una spazzola dalle setole che siano morbide e naturali.

Quando li asciugate, un modo per proteggere i capelli dal freddo è anche non usare getti di fon molto caldi, in quanto si danneggia il fusto del capello, ma optate per una temperatura media che è maggiormente consigliata. Non uscite mai con i capelli umidi o bagnati, soprattutto se fate sport in quanto rischiate di creare l’effetto paglia, oltre a beccarvi un brutto raffreddore. In caso di vacanza in montagna, sulla neve, legateli sempre raccogliendoli con una treccia oppure copriteli con un cappello.



