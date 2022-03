Piccolo incidente per la cantante brasiliana Viviane de Queiroz Pereira: è finita in ospedale perché ha trattenuto le “puzzette” davanti al fidanzato. A raccontare la disavventura è stata lei stessa, sul suo profilo Instagram che vanta quasi 16 milioni di follower.

Cantante brasiliana trattiene le puezzette e finisce in ospedale

Viviane de Queiroz Pereira, conosciuta ai fan con il nome d’arte Pereira, è finita in ospedale con una motivazione alquanto bizzarra. La cantante, tramite il suo account Instagram, ha raccontato con estrema schiettezza la brutta disavventura di cui è stata vittima. Ha dichiarato:

“Mi sono svegliata alle 5:30 del mattino con forti dolori allo stomaco e sono finita in ospedale”.

I suoi 15,7 milioni di follower hanno seguito il suo racconto con il fiato sospeso, ma non sono riusciti a trattenere le risate. La cantante brasiliana, infatti, è stata ricoverata perché ha trattenuto per troppo tempo le “puzzette“.

Pereira ha proseguito raccontando nei dettagli come si è svolta la faccenda. La cantante brasiliana avvertiva di dover fare dei peti, ma, essendo in compagnia del fidanzato, ha preferito trattenersi.

Questa sua decisione le ha provocato un accumulo di gas e quando è stata sul punto di esplodere non ha potuto fare altro che recarso al pronto soccorso. Fortunatamente, adesso “Sono guarita e sto bene“.

Prima di congedarsi dai fan, la cantante brasiliana ha lanciato loro un appello:

“Ragazze, non vergognatevi di scoreggiare davanti al vostro ragazzo, perché ciò che è veramente imbarazzante è non lasciare dormire il vostro ragazzo perché state male, andare in ospedale con lui e sertire la diagnosi: ‘gas intrappolati'”.