La prima puntata dell’attesissimo serale di Amici di Maria De Filippi è già stata registrata e Mediaset è pronta per trasmetterla, come sempre, su Canale 5 a partire da sabato 19 marzo 2022. Tra i cantanti e allievi della 21esima edizione del programma c’è anche Crytical, conosciamolo meglio.

Chi è Crytical

Francesco Paone in arte Crytical nasce nel gennaio del 2004 a Pescara. Vive a Montesilvano ed ha una sorella di nome Aurora. Sulla sua vita privata non sappiamo molto se non che il ragazzo, da sempre appassionato di musica, intraprende il proprio percorso studi al Liceo Musicale della sua città natale.

Paone oltre a studiare canto, suona anche alcuni strumenti come il pianoforte, il corno francese e il violoncello.

Il vero colpo di fulmine artistico però, Crytical lo ha avuto con la disciplina del freestyle, che lo ha portato a partecipare a diversi contest e a vincerli.

L’occasione ad Amici

Crytical entra a far parte di Amici dopo aver superato una sfida giudicata dal divulgatore musicale Federico Sacchi e a rimanere molto colpita dal cantante è stata Anna Pettinelli, che gli ha offerto un posto nella propria squadra.

Come Gio Montana (anche lui inizialmente voluto fortemente nella scuola dalla Pettinelli), anche Crytical ha una carriera già avviata al di fuori della scuola di talenti che sfrutta come mezzo per approfondire gli studi e allo stesso tempo per farsi conoscere ad un pubblico più ampio.

Vita privata e curiosità

Le fan del bel cantante devono mettersi il cuore in pace, Crytical è infatti fidanzato con una ragazza, anche lei originaria di pescara, che in occasione di San Valentino, mentre lui era già all’interno del programma, gli ha anche fatto una sorpresa.

Come dicevamo, la carriera da cantante di Crytical è iniziata prima di prendere parte ad Amici 21. Il ragazzo infatti ha già pubblicato un album dal titolo “Sangue Nero”.

A differenza di molti suoi coetanei inoltre, Crytical non sembra essere molto social. La prima foto pubblicata sul suo profilo Instagram risale appena al 2021 e riguarda la sua partecipazione ad un contest organizzato da Underground Soul Crew e dall’associazione no profit “Il dono di Errico”, gara per cui, come ha scritto lo stesso Crytical nel post, ha vinto la finalissima.