Il red carpet inaugurale del Festival di Cannes 2022 aveva già colpito con i suoi look eleganti o molto appariscenti. Molte star usano il Festival per mostrare gli outfit migliori, altre invece non ci danno troppo peso. Il secondo red carpet è stato in linea con il primo o le star si sono impegnate di più o di meno? Scopriamo insieme i migliori look del secondo red carpet di Cannes 2022.

Cannes 2022: i look del secondo red carpet

Il secondo giorno del Festival si è concentrato su Tom Cruise e il nuovo film Top Gun: Maverick. L’attore ha scelto di mostrarsi con i suoi soliti capelli mossi e un elegante smoking con papillon nero. Sul red carpet però non vedremo tute mimetiche o outfit da battaglia, anzi, tutto il contrario. Molte star hanno scelto look romantici, come Elle Fanning, o look eleganti e raffinati, come Jennifer Connelly.

Ma ci sono stati anche alcune star appariscenti, come Jasmine Tookes, con il suo vestito a ventaglio.

I look che hanno colpito di più

Eva Longoria ha cambiato look per la seconda serata: ha scelto un semi-raccolto liscio, lasciando lunghi i capelli, molto raffinato.

Il vestito argentato la fa quasi brillare di luce propria. Beatrice Vendramin invece ha scelto uno scollo vertiginoso, optando per dei capelli lasciati naturali e con la frangetta non rigorosa.

Jennifer Connelly in Louis Vuitton appare raffinata ed elegante nel suo vestito aderente argentato con venature nere, che lascia scoperto il collo lunghissimo. Adriana Lima invece ha scelto un vestito che mettesse in mostra il suo pancione. Il vestito è nero, ha un apertura proprio per il ventre, mentre tutto il resto è coperto.

Elle Fanning invece ritorna con un look in linea con la sua estetica, sempre molto romantica. I capelli biondi, ondulati, sono arricchiti da un fermaglio prezioso. Il vestito rosa è aderente fino al bacino, senza spalline, ma sembra quasi impalpabile grazie alla gonna vaporosa.

I trend

Sul red carpet vanno di tendenza i capelli effetto bagnato: Josephine Skriver, con un bob che scopre un occhio, ma anche Katherine Langford e Grace Elizabeth, che ha scelto un vestito dorato dalla gonna stretta e lunga, con uno strascino lunghissimo.

Molte star hanno scelto il giallo, come Viola Davis in Alexander McQueen, abbinato all’anello Chopard con una pietra ocra, e Jasmine Tookes in Tony Ward Couture, o il dorato, come Didi Stone in Vlisco.