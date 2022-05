Cannes 2022: programma e film in concorso

Ventuno titoli per una Palma d’oro. La giuria, capitanata da Vincent Lindon con l’italiana Jasmine Trinca, dovrà dare un voto ai titoli che vedremo insieme per attribuire il prestigioso premio. In dodici giorni, a partire da oggi, 17 maggio 2022, si dipanerà contestualmente un calendario fitto di eventi.

Il Festival di Cannes 2022

L’appuntamento per Il Festival di Cannes 2022 va dal 17 al 28 maggio. Quest’anno sarà la 75a edizione del festival francese. A Cannes siamo soliti celebrare gli anniversari”, ha detto Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes ,“e quest’anno dopo due anni di crisi per i quali ci vorrà tempo per rimetterci e in tempi di tristezza e guerra in Europa e nel mondo, celebrare per noi non significa guardare solo al passato per quanto importante ma celebrare il presente e interrogarsi sul futuro.

Il 23 maggio avremo una giornata – simposio con cineasti di tutto il mondo che rifletteranno sul loro mestiere e ci sarà modo anche di ragionare sullo spazio e il ruolo dei festival di cinema oggi”.

Tra i titoli più quotati troviamo il biopic Elvis della Warner Bros/Roadshow, il film su Elvis Presley di Baz Luhrmann; il sequel di Tom Cruise della Paramount/Skydance Top Gun: Maverick; Three Thousand Years Of Longing di George Miller e il nuovo film di David Cronenberg, Crimes Of The Future, con Léa Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen.

Gli italiani annunciati a Cannes

Mario Martone è in competizione con il suo nuovo film intitolato Nostalgia. Secondo la trama della pellicola, dopo quarant’anni, Felice torna dov’è nato, il rione Sanità, nel cuore di Napoli. Durante il suo soggiorno, riscopre i luoghi e i codici del quartiere, dovendo scendere altresì a patti con il suo passato doloroso. Il film è tratto dall’omonimo libro di Ermanno Rea, noto giornalista napoletano trapassato nel 2016. Fanno parte del film Pier Francesco Favino, Franesco Di Leva e Tommaso Ragno.

In competizione troviamo anche Valeria Bruni Tedeschi con il suo nuovo Les Amandiers. Si tratta di una storia ancora in parte autobiografica, che narra dei suoi anni ’80 vissuti a Parigi alla scuola di teatro di Patrick Chereau.

Infine, tra gli italiani, torna a Cannes anche Marco Bellocchio (celebrato lo scorso anno con la Palma d’Oro alla carriera) con Esterno notte. Il film parla di terrorismo e annovera nel cast Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro e Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra.

Il concorso – elenco dei titoli in cartellone

Les Amandiers, Valeria Bruni Tedeschi

Holy Spider, Ali Abbasi

Crimes Of The Future, David Cronenberg

Stars At Noon, Claire Denis

Frère Et Soeur, Arnaud Desplechin

Tori And Lokita, Jean-Pierre and Luc Dardenne

Armageddon Time, James Gray

Close, Lukas Dhont

Broker, Hirokazu Kore-eda

RMN, Cristian Mungiu

Triangle Of Sadness, Ruben Ostlund

Showing Up, Kelly Reichardt

Decision To Leave, Park Chan-wook

Nostalgia, Mario Martone

Tchaikovski’s Wife, Kirill Serebrennikov

Boy From Heaven, Tarik Saleh

Leila’s Brothers, Saeed Roustaee

Hi-Man (Eo), Jerzy Skolimowski

Le otto montagne, Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen

Un petit Frère, Léonor Serraille

Tourment sur les Iles, Albert Serra

Un certain regard

Les Pires, Lise Akoka e Romane Gueret

Burning Days, Emin Alper

Metronom, Alexandru Belc

Retour a Seoul, Davy Chou

Sick of Myself, Kristoffer Borgli

Domingo y La Niebla, Ariel Escalante Meza

Plan 75, Hayakawa Chie

Beast, Riley Keough e Gina Gammell

Corsage, Marie Kreutzer

Butterfly Vision, Maksym Nakonechnyi

Volada Land, Hlynur Palmason

Rodeo, Lola Quivoron

Joyland, Saim Sadiq

The Stranger, Thomas M. Wright

The Silent Twins, Agnieszka Kmocynska

Plus que Jamais, Emily Atef

Mediterranean Fever, Maha Haj

Le bleu du caftan, Maryam Touzani

Harka, Lofty Nathan

Gli eventi più attesi

Dopo all’annullamento dell’edizione del 2020 e le feste sottotono di quella a luglio del 2021, il festival si prepara a un fitto calendario di eventi, i quali vedranno il loro culmine il 26 maggio con la festa dell’Amfar, il galà benefico a sostegno della ricerca sull’Aids. La serata vedrà Robert De Niro come ospite d’onore, ma anche Christina Aguilera, Charli XCX e Ricky Martin in vesti di cantanti e una lista di ospiti che include Kate Hudson, Milla Jovovich, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson. Il biglietto base per l’evento si aggira sui 13.000 euro.

Decisamente più alla portata di mano è la spiaggia del festival, con proiezioni, eventi e presentazioni gratuite nel bagno di fronte al Majestic. La serata più divertente potrebbe essere quella del 25 maggio in cui, dopo la presentazione del documentario Christophe… définitivement, sarà organizzato un grande karaoke dove tutti saranno invitati a cantare e a ballare.