Il Festival di Cannes riunirà anche quest’anno il mondo del cinema nella cittadina di mare francese. Il programma si prospetta interessante sia per gli amanti del cinema, sia per chi vuole vedere i propri beniamini – che siano attori o cantanti – in azione negli eventi in programma o sul red carpet.

Il 17 maggio 2022 si è aperto il Festival di Cannes 2022 con il primo red carpet, quello inaugurale. Scopriamo allora i migliori look della serata.

Cannes 2022: i look del primo red carpet

La 75esima edizione del Festival vede un primo red carpet conquistato dai colori scuri o al contrario su colori molto accesi, come il rosa o il giallo.

I look migliori

La star della serata è Julianne Moore, con un abito nero di Bottega Veneta e una collana di smeraldi di Bulgari, abbinato ad un anello con smeraldo. Sempre in nero anche Eva Longoria, ma con un look più sexy e un vestito semitrasparente con alcuni dettagli in paillette, con un chocker anni Novanta.

Lori Harvey è in Alexander Vauthier Couture con un vestito giallo, senza spalline, con corpetto aderente e gonna vaporosa. Abbinato ad un collier, anelli e orecchini, crea un effetto elegante senza essere noioso. Rebecca Hall in Gucci indossa un coloratissimo vestito in rosa e arancione con piume a fine manica, unito a degli orecchini lunghi e vistosi. Sicuramente uno dei look più particolari.

Naomi Rapace invece indossava un vestito color crema di Dior Couture, dall’arricciatura sul corpetto e dalla gonna lunga e liscia, molto elegante ed orecchini Chopard rossi in abbinamento al rossetto. Anne Parillaud indossa un vestito con trasparente con motivi floreali, in viola, rosso e blu. I sandali sono neri e la borsetta rossa. Berenice Bejo ha indossato una jumpsuit fucsia di Valentino, ricoperta di pailettes.

I look delle italiane

Margherita Buy si è presentata con un elegante vestito nero di Giorgio Armani Privé, fatto di balze e trasparenze e sandali neri abbinati. Bebe Vio invece con un vestito di ispirazione medievale, come una guerriera, e scarpe di ginnastica. Alle orecchie ha orecchini Damiani.

Jasmine Trinca, una delle giurate del Festival, indossa un raffinato e semplice vestito bianco con un motivo piumato e una giacca over grigia per coprire le spalle. Anche gli orecchini sono abbastanza semplici, ad anello con fondo bianco e brillanti, di Chopard. Infine troviamo Valeria Golino, in un Dior blu pavone con un borsetta ricoperta di brillanti, in abbinamento a un collier e un anello di pomellato della stessa sfumatura del vestito.