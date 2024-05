Camilla Semino Favro è una attrice italiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Camilla Semino Favro, chi è l’attrice: figli, altezza, vita privata

Camilla Semino Favro è una attrice italiana. E’ nata a Torre del Greco, comune della città metropolitana di Napoli, il 16 agosto del 1086, ha quindi 37 anni, è del segno zodiacale del Leone ed è alta un metro e sessantacinque centimetri. Camilla ha trascorso la sua infanzia in Liguria, a Genova e, dopo aver conseguito la maturità classica si è trasferita a Milano per studiare recitazione al Piccolo Teatro con Luca Ronconi, ottenendo il diploma nel 2008. Camilla ha esordito a teatro a 22 anni, e ha preso parte a diverse opere tra cui quelle di Goldoni, Shakespeare e Ibsen. Nel 2009 ha debuttato in Rai nella fiction “Fuoriclasse“, mentre l’esordio al cinema è avvenuto nel 2012 con il film “Diaz – Don’t Clean Up This Blood”. Tra i film e le serie tv in cui abbiamo visto recitare Camilla Semino Favro troviamo “Amori che non sanno stare al mondo”, “L’ultima notte di amore”, “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud”, “Le mani dentro la città”, “Masantonio – Sezione scomparsi”, “Il nostro generale” e “A casa tutti bene – La serie 2”. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, non sono molte le informazioni, in quanto Camilla Semino Favro è molto riservata. Sappiamo però che dal 2008 al 2009 ha avuto una relazione con il cantante Michele Zarrillo, di trent’anni più grande di lei. Oggi non si sa se sia fidanzata o meno e non dovrebbe avere figli, anche se nel 2009 aveva dichiarato di sperare di trovare l’anima gemella e mettere su famiglia. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 10mila follower.

Camilla Semino Favro nel film “Come è umano lui”

Camilla Semino Favro è la co-protagonista del film “Come è umano lui” del 2024, film che ripercorre i primi anni di carriera di Paolo Villaggio. Nel film Camilla interpreta la moglie di Paolo, Maura Albites. Siamo nella seconda metà degli anni Cinquanta, a Genova, dove Paolo Villaggio e i suoi amici De Andrè e Polio compiono le proprie scorribande notturne. A un certo punto però Paolo mette incinta Maura, la sua fidanzata. Maura e Paolo sono rimasti insieme per 60 anni, nonostante non siano mancati i momenti difficili. In una intervista per SuperGuida TV, Camilla Semino Favro ha detto e seguenti parole in merito al suo ruolo: “per come me l’ha descritta la figlia Elisabetta durante un pranzo a casa sua, Maura era una donna ironica, intelligente, furba, molto simpatica e schietta. Mi è piaciuto muovermi all’interno di questo racconto.”

“Come è umano lui”, è senza dubbio un film da vedere per tutti i fan di Paolo Villaggio e non solo.

