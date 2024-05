Benedetta Gargari è una attrice italiana, nonché colore che interpreta Eleonora Sava in “Skam Italia”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Benedetta Gargari: età, fidanzato, film

Benedetta Gargari è una attrice italiana. E’ nata a Roma il 27 gennaio del 1995, ha quindi 29 anni, è del segno zodiacale dell’Acquario ed è alta un metro e sessantotto centimetri. Ha iniziato fin da giovane ha lavorare nel campo pubblicitario, mentre la sua carriera di attrice è cominciata alla fine degli anni Novanta. Ha una sorella, Ludovica, inizialmente attrice e ora chef. Nel corso degli anni ha preso parte a diversi film e serie televisive, quali “Saturno contro”, “La belva”, “Una donna per amico”, Un medico in famiglia 3″, “Distretto di Polizia 6”, “Dov’è mia figlia?”, “Don Matteo 8”, “Non è stato mio figlio” e “Rimbocchiamoci le maniche”. Il grande successo è avvenuto grazie al ruolo di Eleonora Sava nella terza stagione di “Skam Italia“, serie che tratta le tormentate vite di un gruppo di ragazzi che frequenta il liceo a Roma. Al centro della terza stagione c’era la relazione d’amore tra Eleonora e il personaggio di Edoardo Incanti, interpretato da Giancarlo Commare. Dopo questa serie tv, Benedetta Gargari ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per continuare a studiare Giurisprudenza all’Università di Roma 3, dove si è laureata nel 2019 e attualmente lavora come avvocato. Per quanto riguarda la sua vita privata, Benedetta si è appena sposata con Tommaso Cocchi, praticante avvocato. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo Instagram che a oggi ha ben 514mila follower.

Benedetta Gargari: il matrimonio con Tommaso Cocchi

Come abbiamo appena visto, dopo il grande successo di “Skam Italia“, dove interpretava Eleonora Sava, Benedetta Gargari ha lasciato il mondo della recitazione per intraprendere la carriera come avvocato. Sabato scorso, 25 maggio 2024, Benedetta è convolata a nozze con il suo fidanzato storico, anche lui avvocato, ovvero Tommaso Cocchi, che per l’esattezza è un avvocato specializzato in diritto amministrativo. La cerimonia si è svolta alla presenza di amici e parenti e, a raccontare questo giorno così importante, è stata la sorella di Benedetta, Ludovica, con diverse foto pubblicate su Instagram. Dalle foto si può ammirare la splendida location e i primi momenti da marito e moglie di Benedetta e Tommaso. Splendido l’abito scelto da Benedetta Gargari per le nozze, un abito senza spalline, di colore bianco con ricami in pizzo. Come didascalia la sorella della sposa ha scritto: “Il giorno più bello della mia vita. La Dolce Vita.” Della storia d’amore tra Benedetta Gargari e Tommasi Cocchi si sa molto poco, i due infatti sono molto riservati circa la loro vita privata. Pare comunque che si siano conosciuti all’Università, entrambi infatti oggi sono due avvocati.

