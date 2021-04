Finalmente è arrivata la bella stagione e con questa, possiamo dire addio ai cappotti lunghi e ai piumini invernali. Salutiamo con tanto piacere uno dei capispalla più versatili, il blazer: vediamo qui di seguito i consigli e le idee look su come indossarlo.

Come indossare il blazer: i consigli

Il blazer è uno dei capi must per eccellenza in ogni stagione. Lo possiamo indossare sia durante il periodo più freddo sia durante le giornate più calde, in primavera. Elegante, versatile e di super tendenza, non passa mai di moda, ma ogni anno ci viene riproposto in diverse varianti di colore e stile.

Ma la cosa interessante è che, rispetto ad altri capispalla che possiamo sfoggiare in primavera come la giacca biker, questo è il più versatile in fatto di tipologie e stili.

Lo possiamo scegliere più classico e rigoroso per il lavoro o per dei meeting, più destrutturato per il tempo libero e ancora, più ricercato ed elegante per la sera. Da quello tinta unita taglio completo a quello oversize fino a quello corto con paillettes, insomma c’è proprio l’imbarazzo della scelta! Ma come abbinarlo? Ecco qui di seguito idee look da cui prendere spunto.

Con i jeans

L’abbinamento più iconico e più semplice da ricreare è con i jeans o con un paio di pantaloni basic.

Basta abbinarci una giacca, destrutturata o non in tinta unita o con fantasia, una t-shirt bianca e delle sneakers e il gioco è fatto. Ovviamente, a seconda dell’occasione d’uso, basta cambiare gli accessori e cambia anche il mood dell’outfit.

Con la gonna

Siete invece in cerca di un look più ricercato ma da indossare lo stesso tutti i giorni o anche per il lavoro? Basta abbinare una giacca, anche leggermente più over e più lunga, con una gonna. A voi la scelta se gonna maxi, midi o mini. Qui di seguito un’idea look con gonna lunga fino al polpaccio:

Oppure per una serata o per un’occasione informale ma più chic e trendy, potete optare per una gonna mini con giacca in coordinato, sulle stesse tonalità:

Con un abito

Infine, il blazer, abbinato ad un abito, corto o lungo, dona quel tocco di eleganza e sofisticatezza che non guasta. Immaginate un bel maxi dress svolazzante con una giacca sopra che richiami i colori e le fantasie dell’abito, un bel tacco e una borsetta a spalla. Très chic!