Al via la nuova edizione di "Cambio moglie", programma di enorme successo in onda sul Nove.

Sul canale Nove è iniziata, lo scorso 5 marzo, la nuova edizione di “cambio moglie“, il programma televisivo che va in onda da quasi vent’anni e che ha avuto un grande successo. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Cambio moglie: che cos’è?

“Cambio moglie” è un programma televisivo italiano basato sul format britannico “Wife Swap”. Il format, che in Italia va in onda dal 2004, vede due moglie scambiarsi rispettivamente famiglia e quindi casa, lavoro eccetera. Gli autori del programma fanno in modo che le due famiglie siamo completamente opposte tra loro, ad esempio una famiglia del Nord Italia e una del Sud, una famiglia con tanti figli e una senza e così via, per dare vita a un esperimento sociale dagli esiti sempre imprevisti. Molti i disagi che possono nascere quando si è catapultati in una situazione completamente diversa da quella a cui si è abituati e con persone che non si conoscono, ma anche ricca di insegnamenti.

Ognuna delle due mogli, prima di lasciare la propria casa, deve lascere un manuale con scritte le regole che, per i primi tre giorni, la “nuova moglie” dovrà seguire, le regole abitudinarie della famiglia. Dal quarto giorno invece sarà la concorrente a diramare le proprie regole che devono essere seguite dalla famiglia che la ospita. Alla fine, quando le mogli torneranno nelle rispettive case, ci sarà un faccia a faccia con la propria vera famiglia su quanto è successo. Non esistono né vinti né vincitori.

Cambio moglie 2023: il cast

Saranno 8 le puntate della nuova edizone di “Cambio moglie“. Ecco qui di seguito quali saranno i nuclei familiari protagonisti:

Una coppia di genitori che si sentono degli eterni Peter Pan con una famiglia dove invece le regole non sono mai abbastanza.

Una famiglia di food trucker che insegna ai propri figli l’indipendenza, con una famiglia di cake designer, più seri e molto attenti alla pulizia.

Due coniugi che amano la libertà, tra sport adrenalitici e gite in camper, e una madre che, per curare figli e marito, mette da parte se stessa.

Una donna che vive per il canto ed è considerata una star dai figli e dal marito e una famiglia poco convenzionale che ha come mantra libertà, natura e assenza di regole.

Una coppia alla moda che si gode la vita e una famiglia di allevatori di bestiame.

Una coppia che ama la vita notturna e la trasgressione e una famiglia che ama la quiete e che vive in campagna.

La moglie del gestore di un beach club, viziata e per nulla apprensiva per il figlio e una madre super attenta che per lavoro gestisce una agenzie di pompe funebri.

Cambio moglie: quando inizia e dove vederlo

La nuova edizione del programma televisivo “Cambio moglie” ha esordito con la prima puntata lo scorso 5 marzo. Le puntate saranno in tutto 8, della durata di 65 minuti ciascuna. Il programma è visibile sul canale Nove in prima serata ogni domenica, altrimenti si può vedere in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.