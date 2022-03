Si dice spesso che con la primavera si risvegliano i sensi e si riaccende la passione, ma purtroppo non è sempre vero. Alcuni soggetti femminili possono andare incontro a un calo del desiderio che è possibile trattare con delle soluzioni e cure naturali che si rivelano molto efficaci.

Calo del desiderio femminile in primavera

Durante la stagione primaverile, forse per il cambio di stagione, alcune donne possono andare incontro a un calo del desiderio che comporta minore passione e meno voglia di avvicinarsi fisicamente al partner. Un problema che è spesso sottovalutato, ma si può riaccendere la fiamma della passione in modo efficace e naturale.

Il calo del desiderio porta ad avere una perdita di interesse verso il sesso per cui si innescano anche dei comportamenti e dei disagi all’interno della coppia stessa. Quindi, è normale andare incontro a fratture e incomprensioni con il partner per via di questa condizione che vivono molte donne.

Sono periodi e condizioni che possono capitare per cui non è necessario allarmarsi. Chi soffre di questo problema tende ad avere scarse fantasie erotiche senza nessun tipo di interesse per l’attività sessuale. Un disturbo che vive la donna e che si può suddividere in calo del desiderio generalizzato, quindi tende a presentarsi e manifestarsi in maniera costante.

Il calo del desiderio di tipo situazionale riguarda un partner specifico o anche determinate situazioni che influire sull’attività sessuale. Può essere anche di tipo acquisito il che dipende da situazioni o esperienze negative o da aspettative che vengono deluse e non sono soddisfacenti.

Calo del desiderio femminile: le cause

Con la primavera e le belle giornate di sole, il desiderio femminile, anziché aumentare in maniera considerevole, con il risveglio dei sensi, tende invece a scendere. Proprio per questa ragione, moltissime donne vanno incontro a un calo del desiderio femminile che può dipendere da una serie di fattori e cause che influiscono sulle prestazioni sessuali.

I primi caldi della stagione potrebbero essere un rischio, una causa ed essere nemici della sessualità. La scarsa idratazione dovuta a quando si beve poco e si suda molto porta a uno stress idrico che può essere responsabile di inappetenza sessuale nella donna. Bere molto soprattutto quando le temperature si alzano è molto importante anche ai fini dell’eros e del rapporto sessuale.

Alcuni cambiamenti fisici e ormonali, lo stress, ma anche la routine, insieme al cambio di stagione, sono alla base del calo del desiderio femminile. Il passaggio dall’ora solare a quella legale incide non soltanto sul sonno, ma anche sull’eros con notevoli problemi e disturbi in ambito sessuale.

Un riposo non adatto e una vita troppo sedentaria possono creare problemi non soltanto alla linea, ma anche a un calo del desiderio femminile. La stanchezza dovuta alla cura di bambini piccoli oppure problemi di comunicazione e di fiducia all’interno della coppia portano ad avere una riduzione degli stimoli sessuali.

Calo del desiderio femminile: il viagra rosa

