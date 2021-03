I piedi femminili (e non solo) sono una parte importante del corpo in quanto sono il punto d’appoggio della colonna vertebrale, per cui bisogna prendersene cura in modo adeguato per evitare la formazione di calli e duroni che sono molto frequenti e dolorosi. Vediamo come risolvere il problema per avere piedi sani e belli da vedere.

Calli e duroni

Quando s’indossano scarpe strette o calzature appena comprate, è probabile che possano formarsi degli ispessimenti della pelle che sono, non solo antiestetici, ma anche molto dolorosi e fastidiosi. Si tratta di calli e duroni, un malessere che molte donne sperimentano. Tendono a formarsi sul piede soprattutto quando si cammina per diversi tratti e molto tempo, ma non è raro che siano presenti anche nelle mani.

Sono entrambi ispessimenti della pelle, ma presentano delle differenze. I duroni sono più spessi e piccoli rispetto ai calli e si caratterizzano per una zona centrale dura con pelle infiammata, mentre i calli si sviluppano sulla pianta del piede, sotto i talloni, sui palmi delle mani e delle ginocchia.

Non hanno complicazioni, ma è necessario rimediare a questo fastidio con metodi e soluzioni che possono aiutare a lenire e dare un po’ di sollievo. Prima di tutto, è importante evitare d’indossare determinate scarpe strette che sono causa di disturbo e di malessere. Si consiglia di portare scarpe che siano comode e possibilmente senza tacco.

Un metodo valido è usare la pietra pomice e grattare nella zona interessata facendo attenzione ed essendo delicati. Il pediluvio, un trattamento a base di acqua tiepida con del bicarbonato di sodio e lasciare i piedi in ammollo per un po’ di tempo, sicuramente aiuta ad avere piedi perfetti e prendersene cura. Si può anche ricorrere a prodotti come Callo gel che permette di eliminare il problema.

Calli e duroni: cause

Prima di trovare e verificare soluzioni adeguate, è anche importante capire perché alcuni soggetti possono avere un problema dovuto ai calli e duroni. Sono degli strati di pelle indurita e ispessita che si sviluppa nel momento in cui la cute prova a proteggersi dall’attrito e dalla pressione.

Colpiscono soprattutto i piedi e le mani, in particolare le dita durante la stagione invernale a causa del freddo o del gelo. Oltre all’attrito e alla pressione, ci sono altri fattori che incidono portando alla comparsa dei calli. L’uso di scarpe non adeguate, troppo strette o dai tacchi alti che s’indossano per molto tempo comporta una certa compressione delle zone dei piedi per cui tendono a formarsi i classici calli.

Le scarpe troppo larghe non sono adatte in quanto il piede può scivolare e sfregare. Si possono formare perché il piede fa attrito con una cucitura che è posizionata in malo modo nella scarpa. Portare scarpe e sandali senza calzini causa sfregamenti e attriti sul piede. Lo stesso dicasi per calzini troppo stretti.

I calli possono presentarsi, anche se in modo sporadico, sulle mani, e in questo caso la causa è dovuta all’uso ripetuto di alcuni utensili o strumenti a casa, al lavoro oppure in giardino. Per proteggersi, bisogna indossare scarpe adeguate o guanti protettivi per le mani.



Calli e duroni: miglior rimedio

In commercio sono diversi i prodotti che possono aiutare chi ha calli e duroni, ma la soluzione maggiormente efficace, al momento, consiste in Callo gel, un prodotto professionale raccomandato da diversi esperti del settore e consumatori che è considerato un ottimo rimedio naturale

Un gel realizzato in Italia da professionisti, segno della grande qualità ed efficienza del prodotto. Ha una triplice azione in quanto ha proprietà esfolianti, idratanti per la pelle e previene dal momento che aiuta a stabilire il corretto e giusto equilibrio. Non ha controindicazioni o effetti collaterali. Adatto a ogni tipo di pelle, anche quelle che sono più sensibili e delicate. Questo prodotto grazie ai benefici riscontrati è in lizza per il prodotto dell’anno. Per chi volesse maggiori informazioni, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto in gel che è a base di acido salicilico che ha il compito di stimolare l’esfoliazione dei tessuti. Combatte la formazione dei calli e duroni in modo d’avere una pelle che sia morbida, sana e soprattutto in salute. Si compone d’ingredienti naturali che sono sicuri ed efficaci.

Possono usarlo tutti in modo da risolvere in maniera definitiva il problema con i calli e i duroni. Un gel che funziona fin da subito fornendo ottimi risultati, molto sicuro e adatto per dare sollievo al fastidio di calli e duroni e avere piedi perfetti.

Gli stessi consumatori ne sono entusiasti come è possibile leggere dalle recensioni sul sito ufficiale del prodotto.

Un gel che, essendo esclusivo e originale, non si trova nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma per comprarlo bisogna collegarsi al sito ufficiale de prodotto, riempire il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Callo gel è in offerta stagionale al costo di 49,99€ invece di 86€ per una sola confezione, ma vi sono anche altre offerte di cui è possibile approfittare con la spedizione gratuita. Il pagamento del prodotto si effettua con Paypal, carta di credito oppure tramite contrassegno, ossia in contanti direttamente al corriere al momento dell’arrivo della merce a casa.