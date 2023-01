A C'è posta per te sono arrivate Raffaela e la nipote Alessia. La madre della giovane è morta a causa di una malattia, il padre per via di un incidente.

La terza puntata di C’è posta per te si è aperta con una storia emozionante come poche. Ci sono state presentate Raffaela e la sua nipote Alessia. Il rapporto tra le due è molto profondo. Alessia ha perso entrambi i genitori quando era piccola.

Dapprima è scomparsa la madre, colpita da una malattia, poi il padre deceduto qualche tempo dopo a 54 anni, quando lei aveva solo 17 anni. Per Raffaela è diventata molto di più di una nipote, tanto da considerarla una figlia: “I bambini dovrebbero essere protetti da certi fatti, invece le braccia della tua mamma le hai dovute lasciare troppo presto”, sono le parole toccanti della zia.

C’è Posta per te, la storia di Alessia e Raffaela. La zia: “Eri solo una piccola principessa”

Alessia però non è sola. Con lei ci sono anche le sue migliori amiche che le hanno dato tutto il loro sostegno e conforto. Ancora non sa che presto sarebbe arrivata una sorpresa speciale. L’hanno quindi bendata, poi invitata a fare un gioco. Infine le si è avvicinato Stefano De Martino. Quando ha toccato le sue mani e scoperto il suo viso ha faticato a crederci per l’emozione.

Stefano De Martino: “La vita ci porta via le persone che amiamo tanto”

Infine Stefano De Martino ha raccontato a cuore aperto qual è stato il suo vissuto prima di arrivare ad Amici. Ha quindi invitato Alessia a credere più in sè stessa e nel futuro: “La vita molte volte ci porta via persone che amiamo tanto, però spesso ce ne portano altre. Quando ho incontrato tua zia e le tue amiche ho pensato a quanto amore tu abbia attorno nonostante le cose accadute. Non vorremmo mai separarci dai nostri genitori e a te è successo troppo presto, però la vita ti ha riservato incontri speciali e tua zia è diventata la tua nuova famiglia. Anche io ho avuto più vite e ascoltando la tua storia ho pensato a questo. Quante vite può contenere una vita e ce ne sono tante, bisogna solo dare alle nuove vite la possibilità di nascere. Sono sicuro che dentro di te ce ne siano tante che non vedono l’ora di nascere”.

Le ha poi fatto dono di un grande classico della letteratura ossia “Il giovane Holden” di Salinger ed un viaggio che potrà fare con i suoi affetti più cari.