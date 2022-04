Nelle scorse ore Maria De Filippi ha parlato apertamente ad un allievo della scuola di Amici, raccontando un episodio inedito avvenuto in studio.

Maria De Filippi racconta un episodio inedito

Maria De Filippi è una mamma televisiva per tutti i ragazzi della scuola di Amici, di questa edizione e di tutte le edizioni precedenti.

Riesce sempre a tranquillizzare i ragazzi, parla con loro, cerca di farli aprire e diventa un vero e proprio punto di riferimento. Nei giorni scorsi Maria De Filippi ha parlato a cuore aperto a Luigi, mentre parlavano e cercava di farlo aprire e farlo conoscere meglio al pubblico a casa. Durante la conversazione con il cantante della squadra Zerbi-Celentano, la conduttrice ha raccontato un episodio inedito avvenuto nello studio della trasmissione.

Maria De Filippi, malore ad Amici: “Sono scappata”

“A me una volta è capitato di non star bene. Ero in diretta, pensavo di svenire. Ero seduta in diretta e avevo la sensazione di svenire. Avevo quella sensazione, mi venne il panico, svenire lì era un disastro. All’epoca c’era Luca Zanforlin vicino a me, dissi ‘vai avanti tu’ e sono scappata fuori. Poi ho visto che la pressione era ok, pian piano sono rientrata. Non so cosa è successo, per un anno mi sono trascinata la paura.

Se l’avessi avuta tutti i giorni non sarebbe stato facile” ha raccontato Maria De Filippi, svelando un retroscena inedito.