Ci sono dei colori di smalto che non tramontano mai. Fra questi c’è sicuramente il Burgundy, tornato di moda proprio in questo periodo e adatto a celebrare le feste natalizie. Si tratta di una tonalità rossa che al suo interno mescola anche delle sfumature di porpora.

Semplice ma estremamente elegante, è diventato il colore trendy dell’inverno 2021/2022. Di moda nell’abbigliamento e negli accessori, lo smalto Burgundy è diventato subito un must have anche nel mondo della nail art. Infiniti i modi in cui possiamo abbinarlo e applicarlo alle nostre unghie.

Lo smalto Burgundy: come creare la manicure perfetta

Lo smalto Burgundy è ufficialmente il trend di questa stagione invernale. Entrato in tendenza grazie al mondo della moda, in poco tempo la colorazione ha convinto anche il settore della nail art.

È una tonalità calda giocata su un mix fra il rosso e il porpora, tipico del vino della Borgogna, la regione francese da cui prende il nome. Ideale per chi predilige una sfumatura più dark e intensa, ma non vuole puntare per forza sul nero o sui colori caldi.

Il Burgundy si adatta perfettamente a tutti gli incarnati, risaltando sia sulle ragazze più pallide che su quelle con una carnagione più scura.

Si sposa bene sia con un finish lucido e brillante che con le varianti con un finish più matte o metallizzate. È il colore giusto per il periodo natalizio, perché riprende i toni caldi del tipico rosso delle feste con una sfumatura più ricercata e chic.

Come abbinarlo

Può essere indossato senza troppi fronzoli e risulterà comunque di grande eleganza. Il Burgundy si presta benissimo ad una nail art minimal ed elegante, adatta per ogni occasione. In alternativa, per chi preferisce unghie più decorate, la soluzione migliore è una skittle manicure giocata proprio sulle sfumature del Burgundy. In questo modo avremo una manicure semplice ma d’effetto, sfoggiando le principali tonalità di questo colore.

Senza esagerare con le decorazioni, possiamo puntare anche ad una negative space manicure. Con questa tecnica applicheremo lo smalto solo su parte delle unghie, lasciando scoperta una zona che andrà a creare un magnifico contrasto con il Burgundy. Se vogliamo invece puntare su abbinamenti più appariscenti il colore giusto con cui abbinarlo è l’oro: l’effetto wow sarà assicurato. In previsione delle feste questo colore si sposa benissimo con i rossetti della stessa tonalità, per un make up di capodanno raffinato e di grande impatto.

I marchi migliori

Il colore Burgundy è presente nelle linee di qualsiasi marchio di smalti, ma ovviamente bisogna prestare attenzione alla tonalità che ogni brand associa al nome. Alcuni indicano come Burgundy le sfumature che tendono di più al viola, altri quelle che più calde che virano al rosso. Se non vi pesa spendere di più per un prodotto di qualità una delle opzioni migliori è sicuramente lo smalto Rouge Noir di Chanel: scuro e intenso, garantirà un look elegante e misterioso.

Un’ottima alternativa è fornita anche dal brand Jimmy Choo con la sua variante, lo smalto Burgundy Night; perfetto se cercate un prodotto corposo e dalla lunga durata. Per chi invece preferisce marchi a prezzi più convenienti ci sono sempre gli smalti di Kiko, L’Oreal, Pupa e tantissimi altri brand.