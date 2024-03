Direttamente dalla Corea, a dominare le tendenze unghie della Primavera 2024 arrivano le blush nails (o korean blush nails). Romantiche, eleganti e sofisticate: scopriamo insieme tutti i dettagli sulla manicure da non perdere questa stagione!

Blush nails: la nuova tendenza unghie per la Primavera 2024

Le blush nails si distinguono per l’applicazione di un pigmento più intenso e vivace al centro dell’unghia, simile all’effetto del blush sulle guance. Una manicure semplice ma d’impatto, perfetta da sfoggiare in qualsiasi occasione. Ecco tante idee da cui prendere ispirazione per sfoggiare delle nail art uniche:

Blush nails classica Per chi ama la semplicità, le blush nails classiche sono l’ideale: caratterizzate da una sfumatura di rosa chiaro e scuro, per un look delicato e romantico.

Blush nails gioiello Se desiderate aggiungere un tocco di glamour alle vostre unghie, vi basterà impreziosirle con strass, glitter o pietre preziose. Una manicure perfetta per chi ama brillare in ogni occasione.

Blush nails con disegnini In alternativa, è possibile sbizzarrirsi con la realizzazione di disegni sulle unghie, come cuoricini, stelle, fiori o motivi geometrici, per una nail art giocosa e creativa.

Blush nails colorata Per un’interpretazione più audace ed originale della classica manicure, è possibile sperimentare con colori diversi come il lilla, il pesca o il viola.

Blush nails: come realizzare le unghie di tendenza della Primavera 2024

Ma come realizzare le blush nails? Prima di tutto, è fondamentale la scelta del colore e della forma. I rosa tenui, come il rosa cipria e il rosa candy, sono i migliori per le unghie corte e tonde. Gli smalti rosa più accesi e intensi, invece, donano maggiormente alle unghie lunghe, a stiletto o a mandorla. Tra le nuance da preferire, in questo caso, si distinguono il fucsia e il rosa shocking. Dopodiché, possiamo passare alla creazione della manicure. Esistono due tecniche semplici e veloci, ciascuna con prodotti diversi. La prima prevede l’utilizzo degli smalti colorati: si parte da una base bianco latte o rosa tenue e poi si procede applicando al centro dell’unghia un rosa più acceso, disegnando un cerchio e sfumando con un pennellino o con una spugnetta. La seconda, invece, richiede l’utilizzo di prodotti in polvere come i blush o gli ombretti. Anche in questo caso si parte da una base nude o trasparente e si sfuma il prodotto scelto al centro dell’unghia. Dopo aver completato la manicure, si sigilla il tutto con un top coat lucido, per un finish luminoso ed impeccabile. E voi, cosa aspettate? Non lasciatevi sfuggire le unghie più in voga della Primavera 2024!

