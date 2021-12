Le unghie perfette per stare al passo con la moda inverno 2021: la Skittle manicure è una soluzione trendy e alla portata di tutti. Basta davvero poco per crearla, perché il trucco consiste nell’abbinamento di cinque gradazioni diverse di uno stesso colore.

Le tonalità del mondo sono quelle del grigio, del blu e dei colori terra. Come sempre però è permesso osare, per cui se volete esprimere tutta la vostra vivacità potete farlo con una Skittle manicure a tema arcobaleno. Facile da creare, si può fare in casa senza dover acquistare altri smalti.

Skittle manicure: di cosa si tratta

In poco tempo è diventata la nail art di tendenza per questo inverno 2021/2022.

Stiamo parlando della Skittle manicure, che prevede una colorazione diversa per ogni unghia. Viene creata utilizzando cinque sfumature diverse in degradè di una tonalità, giocando con le varie intensità di un colore. Lo stile all’inizio si è diffuso seguendo la moda di un colore diverso per unghia: se volete avere sempre con voi un tocco sbarazzino e vivace, è sicuramente la soluzione che fa al caso vostro. Con l’arrivo dell’inverno però la tendenza si è evoluta, per questo al momento si prediligono le colorazioni più uniformi.

Con la stagione fredda infatti le tonalità più gettonate sono diventate il blu, il grigio, i colori caldi come il marrone e quelli pastello come il rosa. Il gioco da fare è sempre lo stesso: applicare ad ogni unghia uno smalto diverso, in questo caso partendo dalla sfumatura più chiara di un colore per arrivare a quella più intensa. In questo modo andrete a creare il cosiddetto effetto degradè. La particolarità della Skittle manicure è la sua estrema versatilità: si adatta infatti ad ogni forma di unghia, da quelle a mandorla a quelle più squadrate. Lo stesso vale per le lunghezze, infatti è un tipo di nail art che sta bene anche alle unghie più corte.

Nail art fatta in casa

La Skittle manicure è la scelta ideale anche per chi ha voglia di crearla in casa, anche con qualche tecnica fai fa te. Si tratta infatti di uno stile che non richiede decorazioni particolari e quindi nessuno strumento specifico per applicare la nail art. Bastano semplicemente cinque smalti più o meno dello stesso colore, posizionati sulle unghie in modo da andare dal più chiaro al più scuro. Non avete voglia di acquistare smalti nuovi ogni volta che volete creare una Skittle manicure con tonalità differenti? Nessun problema, ci sono un paio di trucchi che ci permettono di risolvere il tutto senza spendere ulteriormente.

La prima opzione è quella di sostituire una delle sfumature con colore jolly. Per cui, su una o due unghie potete applicare uno smalto che crei un distacco dalle altre; le tonalità migliori in questo caso sono quelle metallizzate o glitterate. Se la nail art scelta gioca sui colori più caldi si può usare l’oro, oppure l’argento se stiamo applicando tonalità più fredde. In alternativa, il bianco funziona sempre. Non è finita qui: il bianco può aiutarci anche a creare i nostri colori. Applicandone una giusta dose possiamo schiarire lo smalto che abbiamo scelto; se invece vogliamo farlo diventare di una tonalità più scura basta aggiungere un po’ di nero. In ogni caso con la Skittle manicure sarà possibile creare una nail art semplice ma estremamente curata in casa.