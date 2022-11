Bullet Train è un thriller d’azione diretto da David Leitch, con Brad Pitt come protagonista. Una pellicola folle e divertente, che sta per uscire in streaming.

Bullet Train, il film con Brad Pitt in streaming

Bullet Train è un thriller d’azione folle e divertente, diretto da David Leitch, regista di Deadpool 2.

Il protagonista è interpretato da Brad Pitt. La pellicola parla di un gruppo di assassini diversi tra loro, con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa attraverso il Giappone moderno. Il film è uscito al cinema il 25 agosto 2022 ed ora sarà possibile trovarlo sulle piattaforme streaming. Bullet Train è tratto dal romanzo best seller di Kotaro Isaka, dal titolo I sette killer dello Shinkansen. Un film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros.

Entertainment Italia. La prima opera dello scritto coniuga il grottesco e il comico e ha sicuramente diviso la critica. Alcuni lo trovano banale e noioso, altri lo hanno elogiato come un vero e proprio capolavoro letterario. L’ex stuntman David Leitch ha deciso di farci un film. “Abbiamo adorato ogni minuto di lavoro sul set, non ho mai vissuto un’esperienza come questa, e dire che di set ne ho calcati parecchi nella mia vita” ha dichiarato il regista.

Bullet Train: trama, cast e location

Bullet Train segue le vicende di alcuni sicari che, senza saperlo, salgono sullo stesso treno ad alta velocità, ognuno con un incarico diverso. Il racconto delle avventure tragi-comiche di un sicario conosciuto con lo pseudonimo di Ladybug, a cui viene commissionato il lavoro di recuperare una preziosa valigetta situata all’interno di un treno ad alta velocità. Una commissione che per un esperto come lui dovrebbe essere molto semplice. Tutto, però, si complica quando a bordo del treno salgono dei killer efferati, che sono decisi a mettergli i bastoni tra le ruote.

