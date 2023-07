Bucket hat: come indossare la nuova tendenza estiva

In stampa floreale, in look sportivo o casual sono solo alcuni dei modelli di bucket hat da ordinare e comprare sul noto e-commerce di Amazon.

Il cappello non è solo un modo che permette di proteggersi dai raggi del sole in estate, ma anche un accessorio alla moda che si presta a diversi stili e outfit. Tra i vari modelli, uno dei più comuni è il bucket hat, ovvero il classico cappello da pescatore che si trova in diverse declinazioni a seconda dei propri gusti. Scopriamo cosa propone Amazon.

Bucket hat

Tornato in voga negli ultimi anni, il bucket hat è noto per essere il classico cappello da pescatore, un compagno e alleato delle giornate estive. Un accessorio che sicuramente aiuta per il proprio look in modo che sia maggiormente trendy. Un accessorio imprescindibile e un protagonista dell’estate 2023.

Un accessorio adatto per la stagione estiva, ma si presta molto bene anche ad altri periodi dell’anno ed è indicato per qualsiasi altro look. Ha origini irlandesi, nasce intorno al Novecento ed era solito essere indossato da agricoltori e pescatori in modo da proteggerli dalla pioggia (da qui il fatto che sia noto anche come cappello da pescatore).

Intorno al periodo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, la fama del bucket hat ha cominciato a diffondersi, anche perché facile da pulire, oltre al fatto che si può tranquillamente mettere in tasca ripiegandolo. Un accessorio di moda indossato da molte donne e che, con il tempo, ha assunto anche nomi come a secchiello, e non solo a pescatore.

Si caratterizza per essere un cappello dalla tesa stretta e inclinato verso il basso, un vero e proprio modello da indossare in ogni momento e occasione.

Bucket hat: tipologie e abbinamenti

Ad oggi, è possibile trovare il bucket hat in tantissimi tessuti, come denim, cotone, ma anche nylon. Essendo poi il denim uno dei tessuti maggiormente in voga della stagione estiva, un cappello del genere è sicuramente l’ideale da indossare in questo periodo. Sono anche diverse le case di moda che lo propongono in vari modelli.

Un accessorio unisex disponibile in tantissime declinazioni, sfumature, ma anche tessuti. Al giorno d’oggi, è possibile trovarlo sia in look sportivi come proposti da marchi quali Adidas e Nike che lo propongono per un outfit maggiormente casual e adatto per tutti i giorni. Si indossa in ogni stagione. Un cappello che si addice a ogni donna, al punto che anche alcuni grandi marchi hanno deciso di puntare su questo accessorio.

Ovviamente in estate, quando le temperature sono più calde, si tende a indossare il bucket hat in tessuti leggeri e freschi come il cotone, il nylon o anche la paglia. Per quanto riguarda gli abbinamenti è molto facile poiché è possibile indossarlo con il costume da bagno, soprattutto se presenta stampe esotiche o floreali.

In ogni caso, è un tipo di accessorio che si presta a vari look, compreso un outfit romantico da indossare con un abito corto o lungo oppure con delle sneaker per un look meno elegante e maggiormente sportivo. È poi possibile trovarlo anche con fiori oppure in jeans o in vari colori e sfumature per adattarlo a ogni momento.

Bucket hat: offerte online

Un accessorio disponibile sul noto e-commerce di Amazon con tantissime offerte e modelli adatti per l’estate. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei migliori modelli di bucket hat che si distinguono in vari colori e fantasie scelti tra i più belli dalle consumatrici con una descrizione di ognuno.

1)Flexit Cotton Twill bucket hat

Un cappello che è adatto sia per uomini che donne, permette di proteggersi dal sole anche grazie al fatto che abbia una fascia interna Flexfit. Un accessorio in cotone ed elastan di colore lilla con chiusura pull on. Un modello casual utile sia da indossare come accessorio alla moda, ma anche in festival o per gite al lago.

2)Yuccer cappello da sole donna

Un cappello da pescatore dalla tesa larga, quindi adatto per il sesso femminile. Molto ampio con una corda antivento e adatto per coprire la fronte, il viso e il collo. Perfetto come cappello da spiaggia. Realizzato in materiale traspirante comodo e resistente che assorbe il sudore. Ha un design molto semplice ed elegante. Disponibile nei colori nero, beige e rosa.

3)Blackskies bucket hat

Un modello con motivo e stampa floreale con logo del marchio sul fronte. un cappello a secchio in cotone con chiusura a fibbia. Un accessorio alla moda e durevole. Disponibile in vari colori e stili: nero, marinaresco e con fantasie.

