Bruno Arena era un comico e attore italiano, diventato famoso grazie al duo I Fichi D’India. Da un po’ di tempo era fuori dalle scena a causa di un aneurisma. Morto a 65 anni dopo una lunga malattia, lascerà un bellissimo ricordo ma anche un gran rammarico all’interno del mondo dello spettacolo.

Chi era?

Bruno Arena: la vita privata e la carriera

Bruno Arena è nato a Milano il 12 gennaio 1957. Il suo sogno era quello di diventare insegnante di educazione fisica e ci è riuscito insegnando in alcune scuole in provincia di Varese. Successivamente si avvicina al mondo dello spettacolo come animatore turistico e iniziando a esibirsi come comico. Nel”84 è stata vittima di un incidente che gli ha fatto perdere parzialmente la vista da un occhio.

Nell’88 conosce Max Cavallari, l’incontro che gli ha cambiato la vita. Il duo chiamato I Fichi d’India esordisce con degli spettacoli di cabaret in un locale di Varese per poi dar via al tour in tutta Italia. Il successo arriva in seguito alla partecipazione al programma La sai l’ultima? in cui i comici erano in gara. Appaiono nelle prime edizioni di Zelig e poi a Colorado.

Nel 2013 è stato colpito da un aneurisma che gli ha causato un’emorragia cerebrale. Entra in coma per poi uscirci dopo un po’ di mesi e iniziare la riabilitazione. Nel 2014 torna in pubblico partecipando alla partita Inter-Bologna allo Stadio San Siro in quanto lui è sempre stato uno sfegatato tifoso nero-azzurro. Ha un figlio di nome Gianluca.

Bruno Arena: i film più belli del comico

Il comico Bruno Arena ha realizzato film insieme al suo collega e amico Max Cavallari. Hanno partecipato soprattutto a commedie e cinepanettoni che son passati alla storia. Quali sono i più belli?

Pinocchio

Il film racconta la classica favola di Pinocchio scritta da Collodi. Bruno e Max interpretano il gatto e la volpe, i due truffatori che cercano di rubare il denaro al bambino di legno.

Amici Ahrarara

Bruno e Max sono due cugini senza soldi che condividono una passione: brevettare nuove invenzioni. I due vivono sulle spalle dello zio molto ricco ma che li tollera appena. Per non essere esclusi dal testamento si travestono da zie. Quando tutto sembra favorirli, lo zio perde improvvisamente la memoria. Allora al fine di farlo rinsavire, lo rapiscono e lo portano in Sicilia in modo da fargli rivivere i luoghi dell’infanzia. Non sarà facile.

Natale in India

Natale in India è un film diretto da Neri Parenti. Narra una serie di vicende e intrecci del passato che si ripercuotono nel presente. Un giudice milanese e un ingegnere romano si ritrovano ad affrontare degli equivoci a causa dei loro figli. Si incontrano durate le vacanze natalizie in India e lì scoprono di avere molto in comune. In questa commedia Bruno e Max interpretano due acrobati circensi che trovano un rubino di un Maharaja. I due cercano in tutti i modi di venderlo per intascare i soldi e andarsene dal circo. Come protagonisti principali troviamo Massimo Boldi e Christian De Sica che scenderanno nei panni dei papà e lo faranno in modo molto divertente.

Matrimonio alle Bahamas

Due famiglie molto diverse si uniranno dopo che i figli si saranno sposati. I Colombo sono umili mentre gli italoamericani sono molto ricchi. I differenti modi di vivere metteranno in serio dubbio le nozze ma il finale è un lieto fine in quanto il matrimonio verrà celebrato tutti insieme alle Bahamas. Max e Bruno sono i cugini di Cristoforo Colobo interpretato da Massimo Boldi.

Merry Christmas

Un altro film natalizio realizzato da Neri Parenti e il duo Massimo Boldi e Christian de Sica. Si tratta di una commedia che mette in scena e critica i peggiori difetti degli italiani su cui è meglio ridere. Bruno e Max interpretano i becchini.