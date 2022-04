Brooklyn Beckham e la neosposa Nicola Peltz hanno fatto sapere di aver chiesto donazioni all’Ucraina invece che dei regali per le loro nozze.

Brooklyn Beckham: le donazioni all’Ucraina

Il maggiore dei figli di David Beckham e Victoria Beckham è convolato a nozze con la modella Nicola Peltz.

La cerimonia è stata extralusso e vi hanno preso parte alcuni personaggi dello show business internazionale. Nonostante la cerimonia extralusso, i due neosposi hanno deciso di compiere un gesto di generosità e non accettare regali per sé stessi. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno infatti confessato di aver chiesto ai loro ospiti di fare donazioni per l’Ucraina invece di fare a loro dei regali.

“Io e Brooklyn siamo devastati da quello che sta succedendo in Ucraina e abbiamo chiesto donazioni a CareOrg al posto dei regali di nozze”, ha dichiarato Nicola Peltz attraverso i social.

Il matrimonio

Secondo indiscrezioni sarebbero stati presenti oltre 300 invitati alle nozze di Brooklyn Beckham e nicola Peltz e la cerimonia sarebbe costata la bellezza di 4 milioni di dollari. Tra i vip e le star presenti all’evento vi sarebbero stati anche le tenniste Venus e Serena Williams, il famoso chef Gordon Ramsay con la famiglia e anche la figlia della leggenda del basket Kobe Bryant, Natalia. La cerimonia si sarebbe svolta a Palm Beach in forma esclusiva e le prime foto del party esclusivo sarebbero trapelate sui social solo molti giorni più tardi.

Brooklyn Beckham aveva chiesto a Nicola Peltz di sposarlo un anno fa, durante una vacanza in famiglia.