Negli scorsi giorni si è tanto parlato dell’attesissimo matrimonio tra Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, il primogenito di David e Victoria. Si erano già fatte ipotesi sull’abito della sposa, mentre era stato dato praticamente per certo che la suocera dell’attrice avrebbe indossato un abito del suo stesso brand.

Stando alle pochissime foto divulgate a qualche giorno dall’evento infatti sembra proprio che il capo sfoggiato appartenga alla sua stessa collezione.

Il look di Victoria Beckham al matrimonio del figlio con Nicola Peltz

A Nicola Peltz non è certo capitata una suocera qualunque. Victoria Beckham è infatti stata una delle icone degli anni ’90 e ancora oggi, bellissima e sempre in forma, con il suo brand di moda continua a dettare le tendenze.

Per il matrimonio del primogenito l’ex ragazza delle Spice Girls ha stupito tutti con un look che non ha tradito il suo stile sensuale, ma che comunque non ha oscurato la nuora.

Diciamocelo, il rischio in effetti c’era. Gli occhi dei più curiosi infatti erano tutti puntati su di lei, che è arrivata al matrimonio mano nella mano con il suo David con il quale sembra avere ancora una forte intesa.

A proposito di David, l’ex calciatore ha optato invece per un elegantissimo smoking completo di papillon.

L’outfit assolutamente da replicare

Victoria Beckham per il matrimonio di Brooklyn e Nicola ha scelto di indossare un lungo slip dress con spalline finissime, argentato e in raso di seta, con pizzo ton sur ton che dalla scollatura percorrevano i fianchi fino alla parte posteriore del vestito. Ha letteralmente puntato tutto sull’abito, gli accessori, ovvero una pochette color avorio e i gioielli, erano infatti molto minimal. Ci si aspettava che come ad ogni evento “all’inglese”, la moglie dell’ex calciatore indossasse un copricapo ma Victoria ha invece scelto uno chignon morbido che lasciava libero qualche ciuffo sul davanti. Un’acconciatura tanto semplice quanto chic.

Con l’apertura della stagione dei matrimoni e le temperature sempre più calde, il look di Victoria Beckham può essere una bella alternativa al solito outfit da matrimonio. Riutilizzabile anche in altre occasioni, è anche facilmente replicabile con capi ed accessori low cost! Attenzione però a scegliere gli elementi giusti, che non vi facciano sembrare pronte per una notte per così dire romantica. Meglio poi accompagnare il tutto con una stola abbinata, soprattutto se si tratta di un matrimonio con rito religioso. Ricordatevi infatti che per sentirsi belle e sensuali non è assolutamente necessario mostrare “troppo”, specialmente in queste occasioni particolari.

Il brand dell’abito di Victoria

Come dicevamo, niente firme famose per l’outfit di Victoria, o almeno niente firme famose se non la sua. Secondo le prime indiscrezioni, l’abito sfoggiato dalla madre dello sposo farebbe parte della sua stessa collezione. Per chi non lo sapesse infatti, da qualche tempo l’ex posh spice ha un brand di moda tutto suo. Si tratterebbe quindi di un pezzo unico, realizzato proprio per l’occasione.

Inizialmente si pensava alla firma di Victoria Beckham anche per l’abito della sposa, ma Nicola Peltz alla fine ha invece optato per un orgoglio tutto italiano, indossando uno degli abiti della collezione di Valentino.