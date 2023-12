Ieri sera, presso la prestigiosa Royal Albert Hall, si è tenuta l’edizione 2023 dei British Fashion Awards. Una serata all’insegna del glamour per celebrare tutti coloro che si sono contraddistinti per eccellenza e creatività. Sul red carpet le celebs hanno conquistato tutti con i loro look a dir poco mozzafiato.

British Fashion Awards 2023: look delle celebs sul red carpet

La cerimonia di premiazione è stata condotta da Maya Jama e Law Roach. Tra i vincitori spicca Maximilian Davis di Ferragamo come British Womenswear Designer of the Year. Martine Rose è stata invece premiata come miglior stilista di abbigliamento maschile. Paloma Elsesser ha vinto come Modella dell’anno, mentre Bianca Saunders ha vinto il NewEstablishment Menswear Award. Ma ora scopriamo insieme tutti gli outfit scelti dalle star sul red carpet.

Amal Clooney La moglie del celebre attore ha illuminato il tappetto rosso con un meraviglioso abito firmato Versace. Un modello interamente ricoperto di paillettes color bronzo, aderente e con strascico.

Michaela Coel La giovane attrice e sceneggiatrice ha indossato un completo realizzato appositamente per lei da Ferragamo: top asimmetrico e gonna lunga in lana color mascarpone. Ha poi completato con dei sandali con zeppa in vernice marrone.

Paloma Elsesser, In occasione di questo speciale evento, anche la modella Paloma Elsesser si è affidata allo stilista italiano. Sul red carpet ha sfoggiato un abito custom made in crepe di lana nera con dettagli cut-out e corpetto in pelle.

Taylor Russell L’attrice canadese invece ha scelto un abito realizzato dal celebre stilista Jonathan Anderson: un modello in satin dal bustier gioiello, una creazione custom made per la Primavera-Estate 2024 presentata per la primissima volta sul red carpet.

Gwyneth Paltrow Elegante e raffinata, Gwyneth Paltrow è apparsa raggiante in un look Valentino Haute Couture appartenente alla collezione Autunno-Inverno 1965/66. Ai piedi delle décolleté Valentino Garavani.

Anne Hathaway

Anche l’attrice statunitense ha optato per un abito vintage. Si tratta di un vestito Valentino Haute Couture della collezione Primavera-Estate 1993. Un modello color panna ricoperto di nappe.

Gillian Anderson Gillian Anderson invece ha scelto un abito Valentino Haute Couture della collezione Autunno-Inverno 2023/24. Scarpe Valentino Garavani e borsa Valentino Garavani Locò bag.

Lila Moss Audace e provocatorio l’abito trasparente argenteo moderno di Nensi Dojaka indossato sul red carpet dalla giovanissima Lila Moss.

Kate Moss

Mamma Kate invece ha scelto un lungo abito nero con spacco vertiginoso. Ha completato con una graziosa pochette e dei tacchi a spillo coordinati.

Rita Ora Tantissime le celebrità presenti sul red carpet, ma ad aver attirato maggiormente l'attenzione è stata Rita Ora. La cantante ha portato per la primissima volta un capo low-cost ad un evento così importante. Ha infatti indossato un abito nero firmato Primark. Un modello lungo, aderente, con ampia scollatura sulla schiena.

