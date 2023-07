I boxer da uomo di Uniqlo sono diventati un vero trend dell’estate 2023, da indossare come pantaloncini corti. Su TikTok sono comparsi numerosi video in cui vengono mostrati in vari abbinamenti.

I boxer da uomo di Uniqlo sono i pantaloni corti da avere quest’estate e questo trend di TikTok ne è una prova

Su TikTok sta spopolando un nuovo trend per l’estate 2023, ovvero i boxer da uomo di Uniqlo indossati come dei pantaloni corti. A presentare per la prima volta dei boxer in passerella era stato Karl Lagerfeld nell’estate 1996, per Chanel, come riportato da Cosmopolitan. Quasi trent’anni dopo questo lancio, i classici boxer di cotone da uomo sono tornati ad avere un ruolo decisamente importante nelle collezioni estive di brand come Celine, Etro e MSGM, trasformandosi in pantaloni corti, indossati soprattutto dalle donne. Solitamente sono bianchi e azzurri, realizzati inversione monocolore, ma spesso anche a righe o quadretti. Sono diventati un punto fisso dello street style. In modo particolare, ad attirare l’attenzione negli ultimi tempi, è un modello speciale e molto accessibile di Uniqlo, che sembra aver segnato un nuovo trend per l’estate 2023. I boxer da uomo di Uniqlo sono acquistabili a meno di otto euro in una serie di taglie che comprende S, M, L, XL, 2XL e 3XL. In poche settimane hanno letteralmente conquistato TikTok, dove l’hashtag #UniqloBoxers ha collezionato oltre due milioni di visualizzazioni. Ci sono video che illustrano prezzi e caratteristiche dei boxer, ma anche trucchi di stile per indossargli in ogni occasioni e anche lezioni di cucito per modificarne il volume. Le colorazioni che stanno maggiormente spopolando sono quelle a righe bianche e grigie e bianche e azzurre.

I boxer da uomo di Uniqlo sono i pantaloni corti da avere quest’estate: come abbinarli

I boxer da uomo di Uniqlo sono leggeri, pratici e comodi. Stanno dimostrando di essere anche dei pantaloni corti particolarmente versatili, grazie agli utenti di TikTok, che continuano a mostrare come indossarli e come abbinarli nei loro video. La youtuber Sarah Azka, per esempio, ha ideato sette combinazioni per abbinarli. La prima prevede di indossare un blazer grigio oversize e t-shirt bianca, con un paio di Adidas Samba. La seconda prevede di indossare una maglietta cropped e una camicia bianca, dando un tocco in più con Mary Jane e cappellino da baseball. La terza proposta riguarda t-shirt, camicia e giacca sartoriale dalle spalle strutturate, con un paio di stivali alti in pelle marrone. Ha proposto anche una camicia di lino ispirata al Barbiecore, gli stivali camperos e le sneakers. Una prova che i boxer da uomo di Uniqlo in versione pantaloni corti possono essere abbinati molto facilmente e con tanti capi diversi tra loro, anche quelli che sembrano essere meno adatti. Durante i mesi estivi vedremo sicuramente moltissime donne indossare i boxer da uomo Uniqlo come pantaloncini corti, con qualsiasi stile.