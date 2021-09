Borsette autunnali da donna: i trend della stagione

Le donne amano le borse: ne hanno per ogni occasione e in abbinamento ai vari outfit da indossare a seconda dell’occasione. Con l’autunno appena giunto, bisogna cominciare a pensare a quali borsette autunnali in modo da essere in linea con la nuova stagione.

Qui è possibile trovare una guida ai modelli, le ultime tendenze e anche le offerte di cui approfittare.

Borsette autunnali

Un accessorio di qualità che dona un tocco in più al proprio abbigliamento e outfit. Molte ragazze e donne amano uscire con il capo abbinato alle proprie borsette autunnali per un look completo sotto tutti i punti di vista. Quando si tratta di scegliere questo accessorio, bisogna tenere d’occhio alcune caratteristiche come lo stile e la qualità.

Molto importante scegliere una borsa di qualità realizzata con materiali e tessuti pregiati in modo che possa durare per diverso tempo. Inoltre, le borsette autunnali devono anche essere eleganti, belle e piacevoli da indossare e da abbinare, oltre a essere comode da portare. Ovviamente bisogna sceglierla anche in base all’occasione.

Le borsette a mano si adattano molto bene per una cerimonia, quindi per un evento particolarmente elegante o formale, quale un matrimonio o battesimo.

Vi sono sia modelli a mano che a tracolla, ma anche altre maggiormente capienti in modo che corrispondano ai bisogni ed esigenze di ciascuno.

Sono in molte a scegliere la borsetta in base al colore dell’abbigliamento o del capo per poterle abbinare più facilmente. Per quanto riguarda l’autunno, i colori maggiormente diffusi sono il nero, il blu e il cuoio. Si può anche osare e andare oltre i classici colori puntando su altre sfumature come il verde, il rosso o il bordeaux, per giocare un po’ con i contrasti e sbalordire.

Borsette autunnali: modelli

I modelli di borsette autunnali sono vari: da quelle a tracolla oppure a mano, ma è bene dare una occhiata alle ultime tendenze in modo da capire quale tipologia è maggiormente adatta per la stagione. I colori delle nuove borse dell’autunno non riguardano soltanto le sfumature dell’arancio, ma ci sono anche tonalità calde e avvolgenti.

Vi sono anche modelli come le Birkin che sono sempre molto gettonate e apprezzate soprattutto tra le giovanissime, come mostrano anche le influencer. Pollini propone dei modelli di borsette che richiamano e ricalcano delle farfalle come il nome Butterfly della sua collezione. Sono farfalle che si trovano nelle borsette autunnali e che sono create con la tecnica che unisce stampa e ricamo a filo.

Le tendenze propongono anche borsette autunnali con borchie color ambra oppure pietre che si compongono di mini bag e borsa a tracolla in modo da avere più accessori a disposizione da poter sfoggiare nelle varie occasioni. Uno dei must have è la borsetta in ecopelliccia nelle sfumature cammello e cioccolata.

Ritornano i modelli di O bag, soprattutto la Pocket e la Glam realizzate in cotone e lana con un rimando ai plaid dei picnic all’aria aperta. I colori spaziano da quelli caldi della terra sino al rosa baby passando per il verde avocado. Le it bag da portare sia cross body, ma anche a spalla sono perfette sia per il giorno che la sera.

Borsette autunnali Amazon

Per chi ha bisogno di questo accessorio, Amazon propone diverse tipologie approfittando di ottimi prezzi e sconti da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare una serie di informazioni e caratteristiche riguardo il prodotto. La classifica qui sotto propone una descrizione delle tre migliori borsette autunnali accompagnate da una descrizione tra quelle maggiormente volute dalle utenti di questo e-commerce.

1)David Jones borsa tracolla piccola

Un modello di borsetta da portare a spalla e adatta per la sera. In pelle di ottima qualità e finitura. A forma di trapezio, ha una catena ed è indicata per diverse occasioni e luoghi: la città, ma anche il viaggio. Molto facile e comoda da indossare. In cuoio semi rigido con elementi metallici argentati. Ha la chiusura a zip e contiene l’essenziale. Disponibile nei colori nero, beige, bianco, blu scuro, cammello e rosa. Lo sconto del 13% e un prodotto Amazon’s Choice.

2)Rieker H1352 borsetta donna

Una borsetta a tracolla realizzata in materiale sintetico con cerniera. Un prodotto alla moda con elementi di ottima qualità che la rendono il compagno perfetto per ogni occasione. Un modello di colore marrone di tendenza.

3)Cllym borsa a tracolla

Una borsa 3 in 1 in pelle di grande lusso e molto prestigiosa. In pelle, quindi tessuto di qualità resistente e durevole, oltre a essere confortevole. Ha varie tasche e adatta anche per l’ufficio. Molto minimalista e adatta a qualsiasi tipo di abbigliamento. Di colore marrone. Una borsetta a tracolla.

