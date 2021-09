Borse autunnali: i trend del 2021

Le donne amano le borse: ne hanno tantissime e ne vorrebbero sempre più. In vista della stagione autunnale, sono diverse le borse autunnali da scegliere e comprare ispirandosi alle ultime tendenze del momento. In questo modo si è sicuri di trovare l’accessorio adatto per ogni momento.

Ecco alcune promozioni e modelli di cui approfittare grazie alle tante offerte online.

Borse autunnali

Tra le cose che fanno impazzire le donne, vi sono sicuramente gli accessori come le borse che nessuna sa rifiutare. Piccole o grandi, morbide oppure rigide, sono le borse autunnali che si trovano in tantissimi modelli, compreso quelle a spalla oppure a tracolla. Le borse a spalla sono molto comode e capienti al tempo stesso.

Sono un simbolo di femminilità e di eleganza e ogni donna dovrebbe averne almeno un paio. Le borse a spalla sono molto usate, hanno due manici di media lunghezza, molto femminili e praticamente evergreen dal momento che si adattano a ogni occasione e momento. Scegliere una borsa che sia di qualità sicuramente permette di dare un tocco in più al proprio abbigliamento.

Al momento dell’acquisto bisogna prestare molta attenzione alla qualità che deve essere resistente in modo da conservarla per tantissimo tempo.

Una borsa di qualità permette di avere un capo che sia piacevole da usare, da guardare e anche più facile da abbinare. Per l’autunno i modelli sono vari a seconda delle esigenze di ciascuno.

Solitamente le donne tendono a scegliere le borse autunnali in base alla calzatura o vestito che indosseranno. Nella stagione autunnale, si tendono a prediligere colori quali il nero, il marrone, ma anche il cuoio. È possibile anche optare per diverse sfumature e colori diversi, quali il verde, il rosso o anche il bordeaux. Per chi vuole eccede può puntare a modelli multicolor per le grigie giornate autunnali.

Borse autunnali: modelli

Ogni stagione ha i suoi modelli e tendenze per quanto riguarda le borse autunnali da indossare e sfoggiare. Per quanto riguarda l’autunno, le tendenze le propongono in vari stili: dalle tracolle compatte ai secchielli passando per le pochette oppure gli hobo che hanno la forma tondeggiante, piccole, ma capienti per contenere l’essenziale che occorre e di cui si ha bisogno.

I modelli delle nuove collezioni presentano shopper molto comode e capienti, ma anche tracolle compatte sino ad arrivare alle mini bags che sono molto affascinanti e di gran moda. Non bisogna poi dimenticare i secchielli che sono molto versatili e raffinati, le pochette, i bauletti, le borse a spalla e molto altro ancora.

Le tracolle che si possono portare cross body, quindi su tutto il corpo oppure su una spalla soltanto sono il vero must have dell’autunno 2021. Le shoulder bag, da questo punto di vista, sono perfette, proprio perché funzionali e in grado di essere protette dal braccio dal momento che penzolano lungo il corpo all’altezza del fianco. Hanno un tocco retrò e piacciono molto.

Ci sono poi borse autunnali dalla forma rettangolare non molto lunghe, mentre altri modelli sono piatti, quindi adatte per contenere lo stretto indispensabile. La maggior parte hanno la patta intera oppure a metà, ma dipende sempre dalle proposte delle varie case di moda e dai marchi. I secchielli e i cestini hanno un manico corto, quindi non è possibile portarle a tracolla, ma vanno benissimo a braccio o a mano.

Borse autunnali Amazon

Se si sta cercando questo accessorio in vista della stagione autunnale, Amazon è il sito adatto con varie offerte e sconti da non lasciarsi sfuggire. Se si clicca sulla foto è possibile leggere alcune caratteristiche del prodotto. Qui sotto vi è una classifica con i tre migliori modelli di borse autunnali con una descrizione scelte tra quelle maggiormente scontate e desiderate dalle consumatrici di questo e-commerce.

1)Brakumi borsa tracolla

Una borsa a tracolla in tela molto capiente. Adatta per lavoro, viaggio, per lo shopping, ecc. Un accessorio che permette di contenere tutto ciò che occorre. Spaziosa, resistente e molto piacevole da vedere, oltre al fatto che si abbina a qualsiasi abbigliamento. Morbida e confortevole. Ha una cinghia regolabile in modo da portarla a tracolla, a mano oppure a spalla. In vendita nei colori azzurro, grigio e nero. Ha lo sconto del 3%.

2)Desigual borsa donna modello Octavia

Una shopping bag del noto marchio Desigual realizzata in ecopelle, con chiusura a cerniera di colore rosso, ma sono presenti anche altre sfumature. Adatta sia per l’autunno che la stagione invernale. Molto capiente e ben rifinita- H uno scomparto centrale grande. In vendita con il 4% di sconto. Ha stampe geometriche.

3)David Jones piccola borsa a tracolla

Una borsa molto piccola a spalla, modello crossbody con catena e realizzata in pelle. Una pochette elegante con dettagli e rifiniture di ottima qualità. Una borsetta a spalla adatta per la città, il viaggio, la sera, ecc. Ha degli elementi metallici argentati e chiusura a zip. Si può regolare la tracolla. Disponibile in vari colori. Lo sconto è del 13%.

