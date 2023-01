Borse donna: le migliori tendenze 2023

Per completare il proprio look ed essere al top in ogni momento, oltre all’outfit, non possono mancare i vari accessori da abbinare. Tra questi, le borse donna sono un elemento imprescindibile e considerate anche le migliori amiche da portare con sé ovunque. Scopriamo le ultime tendenze in merito e quale ordinare.

Borse donna

Sono un accessorio imprescindibile che completano il look e che contengono universi. Sono le borse donna capaci di arricchire e impreziosire qualsiasi tipo di outfit in ogni occasione e momento della giornata. Ovviamente sono tantissimi i modelli tra cui scegliere a seconda del momento per non sfigurare.

Dalle secchiello a tracolla, ognuna ha un modello del cuore. Proprio come un vestito, anche la borsa deve adattarsi al proprio fisico, al gusto, lo stile sino alla personalità. Si consiglia di sceglierla del colore che si preferisce: nel caso di abiti dalle tonalità rosa, ovviamente anche la borsa deve seguire questa linea e stile.

Le borse donna in cuoio sono perfette proprio perché questo materiale è in grado di adattarsi a qualsiasi nuance e stile che sia genuino oppure rock e selvaggio. Un materiale del genere è particolarmente indicato sia per la longuette che il denim, ma anche con un completo giacca e pantaloni da indossare magari in ufficio.

La fantasia, la tonalità è un altro dei fattori sui quali si punta per la scelta delle borse donna. Si può giocare anche con i vari stili puntando a qualcosa che sia in stampa animalier oppure in fantasia pitonata o a tinta unita, ecc. La cosa importante è ovviamente quella di non esagerare con gli abbinamenti e i patchwork. A ognuna il suo stile anche in fatto di borse.

Borse donna: tendenze 2023

Per quanto riguarda questo accessorio, sono tantissime le borse donna da indossare in questa o nelle prossime stagioni e basta dare una occhiata alle prossime tendenze per rendersi conto di quale modello andrà per la maggiore. Si punta tantissimo ai colori fluo, quindi il giallo neon, il fucsia, il blu elettrico, ma anche il verde evidenziatore.

Si possono anche mescolare i colori tra di loro per dare un tocco di energia all’umore oppure alle giornate maggiormente grigie e tristi dell’anno o del periodo invernale. Tra le varie tendenze, ritorna la passione per l’uncinetto e le borse ricalcano questo modello e stile. Sono presentate in forme diverse: a tracolla, in stile boho chic oppure nei colori neutri o tinte pastello.

Moltissime sono anche le borse donna che si distinguono per diverse forme geometriche, alcune davvero particolari come piramidi, pentagoni, parallelepipedi oppure prismi. Ferragamo, Valentino, solo per citare alcuni, puntano proprio a questi modelli di borse donna adatte per completare uno stile minimal e particolarmente indicate sia per il giorno che la sera.

Un altro modello da indossare sono le borse oversize, quindi molto grandi e capienti per riempirle di tutto. Si va da modelli in materiali naturali o pelle liscia, ma anche intrecciate oppure con le frange passando per le tipologie micro in grado di contenere soltanto uno specchietto e il rossetto come le pochette che sono perfette per un matrimonio o battesimo.

Borse donna Amazon

Sono accessori che si trovano in vari formati disponibili a buon prezzo su Amazon. Basta cliccare sull’immagine e visualizzare tutti i dettagli di questo accessorio. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con le tre migliori borse donna tra le più apprezzate e desiderate dalle utenti con una descrizione di ciascun modello.

1)David Jones borsa a mano

Un modello molto elegante, a tracolla, con varie tasche e scomparti. In pelle con vari dettagli e rifiniture di ottima qualità. Una borsa a mano molto comoda e pratica nel modello Bugatti indicata per ogni occasione. Ha una chiusura a zip con manico superiore. Disponibile nei colori nero, marrone, blu, beige, cammello, ecc.

2)Gladdon Hobo borse

Una delle tendenze dell’anno in pelle alla moda antigraffio e resistente. Un modello capiente in grado di contenere anche il proprio portatile, riviste, ecc. in modo organizzato. Una borsa elegante con tracolla completa anche di pochette adatta per essere abbinata a un abito o nel luogo di lavoro. Si trova nei colori nero, marrone e rosso.

3)Jeesblsy borsa a tracolla

Una borsa a mano intrecciata in filo di cotone, adatta per il mare e le giornate in spiaggia. Ha un solo vano per portafoglio, chiave, specchietto, rossetto, ecc. Un modello che si adatta molto bene ad abiti e capi dal taglio estivo, come magliette, pantaloncini, ecc.

