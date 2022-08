Oggi si indossa quando si vuole dare un pizzico di elegante e di glam in più all’outfit: la pochette è la regina assoluta delle borse da sera e scegliere tra i tantissimi modelli disponibili sul mercato della moda è sempre un’ardua impresa!

Elegante, cool, casual e assolutamente versatile: la pochette, sebbene maggiormente rivolta alle luci notturne, è in realtà un accessorio che può essere indossato anche durante il giorno.

Il trucco? Trovare il modello adatto a ogni occasione e il gioco sarà fatto in men che non si dica!

Quali sono però le sue origini? Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla storia della pochette, la piccola borsa di cui non si può fare a meno.

L’origine della pochette: qualche cenno storico

L’origine storica della pochette risale alla fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. In particolare, tale accessorio era utilizzato dalle dame di corte francesi, che erano solite portare dei piccoli sacchettini di seta ricamati chiamati, appunto, poches.

Essi erano tendenzialmente indossati legati in vita e avevano l’allora importante compito di raccogliere alcuni degli oggetti più utili per le donne del tempo. In particolare, le poches contenevano una piccola boccetta di profumo, un set da cucito di piccole dimensioni in caso di danneggiamento di un abito o ancora dei sali per eventuali cali di zucchero.

Con il passare del tempo e arrivando verso gli inizi del Novecento, la pochette – o meglio, la clutch bag, è diventata presto simbolo di libertà e di indipendenza: perché?

Perché le donne, rimaste a casa durante la Prima Guerra Mondiale, avevano preso a tutti gli effetti il posto dei padri e dei mariti.

Per tale ragione, dunque, cominciavano a crearsi una loro indipendenza e anche ad apprezzare le proprie capacità nel campo del lavoro. La clutch bag, in questo senso, divenne per loro indispensabile e riusciva a contenere tutto lo stretto necessario da portarsi dietro, ad esempio, in una serata di relax.

In realtà, però, soffermandosi sull’importanza della clutch bag, possiamo affermare con certezza che tale accessorio divenne il giusto compromesso tra la praticità e il glamour, soprattutto perché offriva la possibilità di risparmiare su tutte le materie prime utili per la sua creazione.

La pochette oggi, nell’età contemporanea

Oggi la pochette è un accessorio che non ha genere ed è indossata indifferentemente da uomini e donne. Il suo stile è in grado di impreziosire e rendere unico ogni outfit; allontanate l’idea che la pochette debba essere utilizzata solamente di sera.

Essa, infatti, può essere adattata anche a look “diurni”; in tal caso si dovrà scegliere un modello consono al tipo di momento della giornata, anche e soprattutto per riuscire ad abbinarla bene a capi di abbigliamento più casual, come può essere un paio di jeans e una t-shirt.

Per la sera, invece, si accendono le luci: le pochette serali si illuminano grazie ai punti luce delle paillettes o le decorazioni più eleganti. Scegliere sarà sempre un’esperienza unica e qualsiasi sarà il modello per cui propenderete, sarete sempre e comunque super cool!

Portata a mano, sotto braccio o a tracolla con una catenella sottile e sofisticata, la pochette rimane una delle borse più gettonate: voi quante ne avete nell’armadio?