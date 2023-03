Dai modelli in linee geometriche come rettangolo o quadrato sino ai colori fluo, sono le tendenze di borse a tracolla da indossare in primavera.

Alcuni accessori vanno ad arricchire il proprio look e outfit. Tra i tanti, vi sono sicuramente le borse, un oggetto imprescindibile per ogni donna. Tra le tante tipologie, le borse a tracolla sono sicuramente tra gli oggetti più apprezzati e, per la stagione primaverile, è possibile trovarle in tante forme e dimensioni, come suggeriscono le ultime tendenze che scopriamo nei paragrafi a seguire.

Borse a tracolla

Un elemento dell’abbigliamento femminile comodo, pratico e versatile in grado di dare quel tocco in più a ogni look. Inoltre, le borse a tracolla accompagnano l’outfit in ogni stagione proprio per la loro praticità e versatilità. Sono indossate dalle donne di tutto il mondo e un elemento adatto per ogni stagione.

Un tipo di borsa da indossare in ogni occasione e momento: che sia per l’università, ma anche per il lavoro oppure per l’aperitivo o ancora per un viaggio e una gita fuori porta per la sua utilità. Nel caso si volesse abbinarla in più occasioni, forse è meglio optare per colori come il nero, il beige e il cuoio.

Il materiale con cui sono realizzate è assolutamente vario e si adatta a ogni stile, anche se la pelle è sicuramente l’ideale per la capacità di essere indicata in ogni occasione, oltre a essere duraturo. Una scelta vincente anche per la comodità del tessuto.

Molto importante poi valutare anche le varie occasioni in cui si ha intenzione di sfoggiarle. Nel caso di un appuntamento durante il giorno, meglio optare per delle borse a tracolla che siano pratiche e funzionali, magari con zip. I modelli mini sono maggiormente adatti per la sera e le occasioni speciali.

Borse a tracolla: tendenze primaverili

Intramontabile, elegante e chic, le borse a tracolla sono le assolute protagoniste anche della primavera 2023 grazie a un look capace sempre di rinnovarsi a seconda dell’occasione e del momento più indicato. Le nuove griffes hanno pensato a modelli diversi per arricchire sempre più il proprio outfit.

Per il periodo primaverile si propongono modelli classici nei colori del nero e delle sfumature del marrone che sono duraturi e indicati per abbinarli a ogni occasione. Inoltre, sono in grado di sposarsi molto bene con altre nuance in modo da creare diversi accostamenti. Per il marrone, si punta anche al castagna, al caramello sino ad arrivare al cuoio.

Non solo il colore, ma le nuove borse a tracolla della primavera si arricchiscono di forme diverse: a trapezio, rettangolari o arrotondate. Il modello a postina o messenger sono un esempio in tal senso e alcuni stilisti guardano al passato ispirandosi alle tendenze. Ci sono sia modelli classici in pelle liscia, ma anche in stile vintage.

Alcuni brand e stilisti come Ferragamo, Gucci e Dior, solo per citare i più prestigiosi, le propongono sia in versione classica che versatile per renderli smart e al passo con i tempi e le richieste delle consumatrici. Si presentano in linee sinuose, geometriche, ma anche eleganti per abbinarle a ogni momento e occasione.

Borse a tracolla: offerte Amazon

Per trovare l’accessorio maggiormente indicato e adatto per la stagione primaverile, le borse a tracolla sono un must imperdibile anche grazie ai tanti sconti presenti sul noto e-commerce di Amazon. Basta cliccare la foto per rendersi conto dei vari dettagli. Qui sotto una classifica con le tre migliori borse a tracolla che sono molto apprezzate e desiderate dalle consumatrici insieme a una descrizione di ognuna.

1)Valleycomfy borsa da donna

Una borsa a tracolla molto elegante con catena metallica realizzata in cuoio e pelle con la fodera in cotone. Presenta una chiusura a scatto. Un modello indicato per varie occasioni. Molto morbida e capiente con una forma particolare. Dotata di zip e due tasche, disponibile nei colori nero, rosso e blu.

2)David Jones – borsa a tracolla quadrata

Il noto marchio propone una borsa in formato messenger molto piccola in modello pochette. Un modello molto mini con finiture e dettagli di qualità, DI forma rettangolare, adatta per tutti i giorni e i viaggi. Una borsa con chiusura a zip da indossare sia a tracolla che sulla spalla.

3)Kipling Arto S

Una borsa a tracolla in taglia unica disponibile in tantissimi colori: rosso, nero, rosa, bianco, ecc. Un modello molto piccolo in poliammide con cerniera, regolabile, con zip e due tasche frontali in modo da tenere al sicuro ogni cosa. Un elemento consigliato che attira e piace anche per lo scomparto interno molto grande.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.