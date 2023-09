Alla Milano Fashion Week si sono viste le borse più cool della Primavera Estate 2024. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di quali borse si tratta.

Le borse più cool della Primavera Estate 2024 sono quelle viste alla Milano Fashion Week

Lo scorso 19 settembre ha preso il via la Milano Fashion Week, che si concluderà lunedì 25 settembre 2023. Sulle passerelle abbiamo visto tante borse, assolute protagoniste della Primavera Estate 2024. Ognuna delle borse viste durante le varie sfilate non è passata inosservata, per le prossime stagioni calde spazio a borse che sembrano quasi delle opere d’arte, accessori sopra le righe sia nelle tonalità che nei tessuti. Antonio Marras ad esempio opta per borse argentate e bicolore, nelle nuance del marrone terra e del fango, arricchite da perline e dettagli in seta stampata. Da Iceberg invece le clutch e le borse a spalla diventano maxi e sono realizzate in pelle di cocco o di pitone. Alberta Ferretti mette in risalto la borsa luna, per N°21 le borse della Primavera Estate 2024 sono mignon e arricchite da paillettes, mentre Etro ha portato sulle passerelle le borse in stile boho. Le borse di Del Core sono arricchite da dettagli florali, mentre Marco Rambaldi punta sul crochet, tornato prepotentemente di moda. Fendi ha fatto sfilare i suoi classici, dalla borsa Baguette multicolore al modello First dai colori accesi. Diverse sono le dimensioni, queste borse infatti diventano più piccole, giusto per contenere l’indispensabile e poter essere portate nel palmo di una mano, perfette quindi per un evento elegante o una cena romantica. Ma la borsa Fendi che ha catturato l’attenzione di tutti è la Flip, una shopper che si ripiega e diventa una clutch, destinata a diventare la It Bag delle prossime stagioni calde.

Milano Fashion Week, le borse Fendi Primavera Estate 2024

Siamo nel vivo delle Settimane della Moda, dopo New York e Londra, è la volta di Milano, mentre l’ultima Fashion Week dell’anno si svolgerà a Parigi. Come detto in precedenza, sulle passerelle abbiamo viste tante borse, una più bella dell’altra, che anticipano quelle che saranno le borse must have della Primavera Estate 2024. Fendi è sicuramente la Maison che ha spiccato maggiormente, abbiamo visto l’iconica borsa Baguette, una delle borse più desiderate da sempre dalle donne, che abbiamo visto anche in un episodio di “Sex and The City“, quando la protagonista, interpretata da Sarah Jessica Parker, ha urlato a un ladro che le aveva preso la borsa: “it’s not a bag, is a baguette!” Poi ancora la borsa Peekaboo, un altra delle più amate, e le ultime creazioni della Maison, come la Origami e la First. A stupire tutti però è stata la borsa Flip, ovvero una shopper che si ripiega e diventa una clutch, destinata a diventare la borsa perfetta per tanti outfit diversi. Una borsa super versatile, che può essere usata sia di giorno che di sera, e che può essere abbinata a tanti outfit diversi. Questa borsa è davvero destinata a diventare una delle più richieste nelle prossime stagioni calde.

