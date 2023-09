Milano Fashion Week 2023, chi sono gli ospiti, le celebrities e i vip più attesi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Milano Fashion Week 2023: gli ospiti, le celebrities e i vip più attesi

Ci siamo, dal 19 al 25 settembre 2023 si svolgerà la settimana della moda a Milano. Tante le sfilate, gli show, le presentazioni, gli eventi e le feste in programma. Sulle varie passerelle sono in arrivo le più grandi top model del mondo, come per esempio Bella e Gigi Hadid, Vittoria Cerretti, senza però il nuovo compagno, l’attore statunitense Leonardo di Caprio e Emily Ratajkowski. Sulle passerelle le varie case di moda porteranno le collezioni primavera estate 2024, in calendario ci sono 176 appuntamenti, di cui 62 sfilate fisiche e 5 digitali, 76 presentazioni e 33 eventi. Insomma si prospetta una settimana davvero piena. Non sappiamo con esattezza chi saranno i vip presenti, ma di certo saranno tanti, come capita sempre per un evento così importante come quello della Settimana della Moda, che vi ricordo si è già svolta a New York e a Londra, mentre deve ancora svolgersi a Parigi.

Milano Fashion Week 2023: i grandi debutti

La Milano Fashion Week 2023 sarà un’edizione non solo di grandi ritorni ma anche di grandi debutti. Oltre alla Maison più importanti, come per esempio Prada, Fendi, Giorgio Armani, N21, Etro, Missoni, Dolce & Gabbana, Jil Sander, Bottega Veneta e Max Mara, ci saranno come appena detto dei grandi debutti. Il più atteso di tutti è quello di Sabato De Sarno alla direzione creativa di Gucci e la prima collezione di Tom Ford, dopo l’uscita dell’omonimo designer. Ci sarà inoltre il ritorno di Fiorucci, dopo diverso tempo lontano dalle scene, con la direzione creativa di Francesca Murri. Nuova direzione creativa anche per Bally, dove Simone Bellotti ha sostituito Rhuigi Villaseñor. Inoltre, anche in questa edizione, Dolce & Gabbana supporta un giovane talento, quest’anno tocca alla brasiliana Karoline Vitto, che presenterà la propria sfilata. La Maison italiana continua quindi a incoraggiare le nuove generazioni di designer, infatti aveva già sostenuto, nelle precedenti Settimane della Moda, designer quali Miss Shoee, Matty Bovan e Tomo Koizumi. Durante la Milano Fashion Week 2023 ci sarà anche il debutto di The Attico, oltre al primo show fisico per Anvav. Chiara Boni, con la sua Petite Robe Noir, dopo anni di presenza alla New York Fashion Week, si sposta a Milano.

Come detto poc’anzi, lo show più atteso è quello di Sabato De Sarno per Gucci. Le aspettative sono davvero molto alte, è da diverso tempo che gli addetti ai lavori si chiedono quale sarà la nuova estetica del brand. Per saperlo bisognerà aspettare fino a venerdì 22 settembre, con uno show a Brera. È stato proprio Sarno, qualche tempo fa, a svelare la location del suo show, postando uno screen di Google Maps nelle storie sul suo profilo di Instagram, rivelando appunto che sarà proprio la Pinacoteca di Brera lo sfondo del suo show. Non resta quindi che attendere venerdì per sapere cosa ha preparato Sabato De Sarno.