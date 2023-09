Scopriamo quali sono le cinque mostre da vedere assolutamente alla Milano Fashion Week 2023. Ci sono tanti eventi aperti al pubblico, tutti molto interessanti e sicuramente da non perdere.

Le 5 mostre da vedere assolutamente (se sei donna) alla Milano Fashion Week 2023

La Milano Fashion Week Primavera-Estate 2024 è in corso e il pubblico è sempre più coinvolto nelle sfilate.

Le 5 mostre da vedere assolutamente alla Milano Fashion Week 2023 sono:

Hermès celebra Kelly: dal 13 al 23 settembre, al secondo piano della boutique di via Montenapoleone della Maison, andrà in scena Kelly Morphose, una mostra aperta al pubblico, che reinterpreta in chiave di gioiello la borsa più famosa di sempre; Luigi & Iango Unveiled: una mostra fotografica che verrà inaugurata il 21 settembre, con la partecipazione di un ospite speciale a Palazzo Reale. Saranno presenti più di 100 stampe dei lavori più amati, ma anche materiale inedito, backstage e video; Arte in denim: il valore dell’artigianato tra design e sostenibilità: dal 19 al 22 settembre al Chiosco Faravelli in piazza della Repubblica ci sarà questa mostra curata da Love therapy, la label di Elio Fiorucci; Through her eyes – Timeless Strength: fino al 19 novembre alle Gallerie d’Italia ci sarà questa mostra aperta al pubblico che vede protagonisti i lavori fotografici di Max Vadukul, un tributo alla storia della donna; Serpenti 75 Years of Infinite Tales: dall’11 ottobre al 19 novembre al Dazio di Levante di Piazza Sempione a Milano, un viaggio incredibile tra gioielli, orologi, video e materiali di archivio per celebrare il 75esimo anniversario di Bulgari Serpenti.

Milano Fashion Week 2023: tanti eventi tutti da non perdere

La Milano Fashion Week è un evento molto amato dalle persone appassionate di moda. Un evento ricco di sfilate alla scoperta delle nuove collezioni, tra brand famosi e giovani stilisti. Durante questa settimana dedicata alla moda ci sono anche molti altri eventi associati all’evento principale, come mostre gratuite e altri eventi aperti al pubblico della MFW. Dal Fashion Hub di Milano alla sfilata Diesel, fino ad altre esibizioni e talk molto interessanti, sempre a libero accesso. Tutti questi appuntamenti liberi sono assolutamente da segnare sulla propria agenda, per godersi questa settimana della moda dall’interno, conoscendo da vicino le collezioni dei giovani stilisti, i brand più amati e aggiornarsi su tutto quello che accade nel mondo della moda. Un modo speciale per immergersi completamente nel mondo del fashion, dedicandosi anche all’arte, alla fotografia e a qualche talk sempre molto interessante. La Milano Fashion Week è ricca di sorprese per tutti coloro che vogliono entrare a far parte di questo viaggio all’interno del mondo della moda, dedicandosi completamente a tutti gli eventi davvero interessanti che verranno organizzati in città. Le mostre che vi abbiamo elencato sono solo alcuni degli eventi da non perdere durante la settimana e sono tutte davvero molto affascinanti.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: