Borse a mano: i modelli per ogni occasione

Le borse a mano, a busta o a bauletto sono un trend molto apprezzato e in voga da usare in ogni momento.

Quando si completa un outfit, a prescindere dall’occasione, non bisogna dimenticare che anche gli accessori hanno una loro validità. Si tratta infatti di elementi quali le borse a mano disponibili in vari modelli e adatte a ogni momento. Qui una panoramica sulle migliori da ordinare online per esaltare il look.

Borse a mano

Un accessorio come le borse a mano sono ritenuti indispensabili e fondamentali nella vita di ogni donna. Un elemento di moda immancabile e in grado, anche grazie ai vari modelli in circolazione, di adattarsi a ogni moda, stagione, look e personalità, in generale. Che siano grandi o piccole, sono in grado di esprimere infiniti stili.

Si adattano non solo ai vari stili, ma anche a occasioni diverse a seconda del genere e del momento. Riescono poi a unire insieme lo stile, la praticità, ma anche il design sempre in linea con la moda e qualsiasi abbigliamento: chic, casual, formale oppure elegante. I modelli a mano, rispetto ad altre tipologie, sono più adatti.

Le borse a mano sono particolarmente apprezzate dalle consumatrici dal momento che sono in grado di adattarsi a diversi contesti che possono essere leganti, formali o anche semi formali. I modelli a spalla e a tracolla coniugano lo stile e la funzionalità, oltre a scegliere tra vari modelli che sono disponibili in commercio.

Al momento della scelta di quale borsa sia più adatta, è bene fare una cernita in modo da capire la tipologia più indicata a seconda dell’occasione. Bisogna distinguere tra modelli grandi o piccoli. I modelli piccoli, in generale, sono più adatti per occasioni quali il lavoro e lo shopping, mentre quelli piccoli si adattano a cerimonie, ecc.

Borse a mano: tipologie

Al fine di scegliere il modello di borse a mano più adatto, il catalogo offre ampio spazio. Tra i primi modelli che vengono in mente vi è sicuramente la pochette, molto piccola, ma rigida, in tessuto morbido e adatta a contenere piccoli oggetti. Una tipologia del genere è indicata per le cerimonie oppure per occasioni semi eleganti.

Il modello a busta chiamato in questo modo perché ha somiglianze con una lettera si contraddistingue per essere di forma triangolare con una falda che fa da chiusura con bottone o fibbia. Un modello indicato per look da giorno come la pouch bag, in tessuto o un altro materiale morbido collegato a una catena.

Tra le tipologie e trend delle borse a mano spicca la kiss long clutch, una borsetta dallo stile e design vintage che ricorda i vecchi porta monete. Ha una chiusura a clip e un design molto semplice. La frame bag è un altro modello dalla forma leggermente squadrata, così come la mini bag che è considerata la più elegante tra le tante borse di dimensioni medie.

Tra gli altri modelli non bisogna poi dimenticare la Boston bag che è particolarmente capiente e la doctor bag, che ha questo nome in quanto è la borsa tipica del mestiere del dottore che contiene documenti e molto altro per esercitare la professione.

Borse a mano: offerte online

Sono accessori di bellezza che arricchiscono l'outfit

1)Love Moschino Jc4178pp0h

Una borsa del noto marchio nei colori rosso e nero con il logo di Moschino nella parte anteriore incorniciato dal cuore. In poliuretano con fodera in poliestere e la chiusura magnetica. Un modello dalla tasca piatta con catena che contiene lo smartphone.

2)Queen Helena borsa a mano piccola

Un modello realizzato in ecopelle con chiusura a bottone. Di dimensioni piccole, adatta per contenere oggetti e con una tasca interna con zip. Ha un design minimalista, ma elegante, molto comoda e leggera per non far pesare il braccio. Disponibile tra diverse tonalità: verde, cachi, fucsia, nero, ecc.

3)David Jones borsa a mano Bugatti

Molto elegante in pelle sintetica con varie tasche e scomparti. Una tote bag per qualsiasi occasione: shopping, ufficio, lavoro, ecc. Ha un manico superiore e un modello in taglia media. Dotata di una tracolla che è possibile regolare o staccare.

