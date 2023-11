Scopriamo insieme quali sono le borse a mano di tendenza più eleganti per l’Autunno Inverno 2023/2024. Che siano mini o maxi, in pelle o in tessuto, ci sono tantissimi modelli perfetti da portare in mano in qualsiasi occasione.

Le borse a mano di tendenza più eleganti per l’Autunno Inverno 2023/2024

Per quanto riguarda le borse di tendenza più eleganti per l’Autunno Inverno 2023/2024, bisogna sottolineare che sono tornate di moda soprattutto le borse a mano, molto più di quelle da indossare in spalla. Ci sono tantissimi modelli in commercio e i grandi stilisti hanno cercato di accontentare tutti, proponendo sulle passerelle borse più pratiche ma anche sempre molto eleganti e glamour.

Le borse a mano di tendenza più eleganti per l’Autunno Inverno 2023/2024, come riportato da Fanpage, sono:

Borsa a secchiello : solitamente è una borsa estiva, sia per le dimensioni contenuti per le sue linee essenziali, ma quest’anno andrà molto di moda anche durante la stagione fredda. Paco Rabanne ha puntato su maxi secchielli dai manici di cuoio, con macro pailettes che ricordano le scaglie della coda di una sirena, mentre Bottega Verde ha preferito delle varianti in pelle “melange” intrecciata. Ce ne sono anche di più piccole, con forme morbide e torreggianti, come quelle di Blumarine, con cinghie di pelle e dettagli furry, oppure rigide e intarsiate con dimensioni medie, come quelle di Etro;

: solitamente è una borsa estiva, sia per le dimensioni contenuti per le sue linee essenziali, ma quest’anno andrà molto di moda anche durante la stagione fredda. Paco Rabanne ha puntato su maxi secchielli dai manici di cuoio, con macro pailettes che ricordano le scaglie della coda di una sirena, mentre Bottega Verde ha preferito delle varianti in pelle “melange” intrecciata. Ce ne sono anche di più piccole, con forme morbide e torreggianti, come quelle di Blumarine, con cinghie di pelle e dettagli furry, oppure rigide e intarsiate con dimensioni medie, come quelle di Etro; Borsa furry : è una delle più trendy della stagione, con dettagli pelosi o realizzata in pelliccia ecologica. Chloé ha proposto una borsa a mano furry bianco candido, per un look da montagna. Stanno spopolando soprattutto quelle con pelliccia e pelo lungo, come quella di MSGM, dai colori sgargianti. Anche Antonio Marras e Stella McCartney hanno scelto dettagli furry;

: è una delle più trendy della stagione, con dettagli pelosi o realizzata in pelliccia ecologica. Chloé ha proposto una borsa a mano furry bianco candido, per un look da montagna. Stanno spopolando soprattutto quelle con pelliccia e pelo lungo, come quella di MSGM, dai colori sgargianti. Anche Antonio Marras e Stella McCartney hanno scelto dettagli furry; Borsa a bauletto : torna di moda la borsa a bauletto, con manici corti, strutture rigide o semi rigide e dimensioni contenute. Il modello è stato rilanciato da Miu Miu, che ha puntato tutto sull’eleganza di una borsa a mano a forma di bauletto. Bellissime e ricche di dettagli anche quelle di Chanel e Louis Vuitton, mentre sono molto più essenziali e basic quelle di Velextra e Tod’s. Sunnei ha proposto borse a mano a forma di bauletto con tracolle allungabili per essere portate anche a spalla;

: torna di moda la borsa a bauletto, con manici corti, strutture rigide o semi rigide e dimensioni contenute. Il modello è stato rilanciato da Miu Miu, che ha puntato tutto sull’eleganza di una borsa a mano a forma di bauletto. Bellissime e ricche di dettagli anche quelle di Chanel e Louis Vuitton, mentre sono molto più essenziali e basic quelle di Velextra e Tod’s. Sunnei ha proposto borse a mano a forma di bauletto con tracolle allungabili per essere portate anche a spalla; Borsa a trapezio o baguette : le borse a trapezio o baguette portate a mano sono un’altra moda del momento, qualsiasi sia la loro dimensione. Gucci ha scelto i manici lunghi e sottili, mentre Valentino ha puntato su manici rigidi e corti, più appuntite per Prada e più bombate per Santoni, N21 e Anteprima;

: le borse a trapezio o baguette portate a mano sono un’altra moda del momento, qualsiasi sia la loro dimensione. Gucci ha scelto i manici lunghi e sottili, mentre Valentino ha puntato su manici rigidi e corti, più appuntite per Prada e più bombate per Santoni, N21 e Anteprima; Miniaudiere a sfera : borse mini per i look eleganti da sfoggiare di sera. Si differenziano dalle classiche pochette perché sono realizzate in metallo, rigide, con decori e applicazioni che le rendono simili a sculture. Vengono tenute a mano come pochette, ma alcuni modelli hanno la possibilità di essere indossate a spalla;

: borse mini per i look eleganti da sfoggiare di sera. Si differenziano dalle classiche pochette perché sono realizzate in metallo, rigide, con decori e applicazioni che le rendono simili a sculture. Vengono tenute a mano come pochette, ma alcuni modelli hanno la possibilità di essere indossate a spalla; Borsa Matelassé : il tessuto e la pelle matelassé sono un must per questa stagione fredda. Versace ha proposto borse di dimensioni piccole o medie, in pelle trapuntata di vernice, da portare a mano o a spalla;

: il tessuto e la pelle matelassé sono un must per questa stagione fredda. Versace ha proposto borse di dimensioni piccole o medie, in pelle trapuntata di vernice, da portare a mano o a spalla; Borse geometriche : linee pulite e squadrate, fantasie geometriche e forme squadrate. Le borse geometriche sono un must di questa stagione fredda e molti modelli sono stati presentati da Etro. Dalle dimensioni più o meno piccole, dalle strutture più o meno spigolose, con manici corti da portare a mano;

: linee pulite e squadrate, fantasie geometriche e forme squadrate. Le borse geometriche sono un must di questa stagione fredda e molti modelli sono stati presentati da Etro. Dalle dimensioni più o meno piccole, dalle strutture più o meno spigolose, con manici corti da portare a mano; Borsa a effetto cocco: sembrano realizzate in pelle di coccodrillo ma non lo sono, solo il loro motivo ricorda quello della pelle di un coccodrillo. Stella McCartney ha ripreso il trend proponendo sia medium bag che pochette in pelle green a effetto cocco.

